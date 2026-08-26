Нов опасен тренд в социалните мрежи взема жертви – младежи карат в насрещното заради лайкове

Властите във Великобритания и Ирландия със спешни мерки, за да спрат безумието, вдъхновено от видеоигри

Властите във Великобритания и Ирландия предупредиха за нова опасна тенденция в социалните мрежи, която вдъхновява младежи да карат в насрещното платно на магистрали. Те се снимат, докато го правят, и публикуват видеата в различни онлайн платформи. На някои от клиповете се вижда и как ги гони полиция, което допълнително увеличава тяхната гледаемост.

За експеримента “шофирай в насрещното” се разбира, след като

за 10 дни общо 12 души загиват на пътя при опасно шофиране

в Ирландия и Великобритания. Първо до Дъблин петима тийнейджъри намират смъртта си в катастрофа. Един от тях кара кола в грешната посока на магистрала, докато останалите излъчват случващото се в интернет. В един момент обаче забавлението спира, защото се врязват челно в друг автомобил. В него се возят три жени и едно момче, които са ранени тежко.

През уикенда близо до английския град Мидълзбро се разиграва аналогична случка. Петима на възраст между 17 и 23 години загиват на място, както и двама полицаи, които се опитват да спрат безразсъдната им постъпка. Шокиращата катастрофа доведе до ареста на 12 души и закриването на акаунт в ТикТок, за който се смята, че принадлежи на един от загиналите. Той съдържа още видеа от опасно шофиране, включително със скорост от 160 километра в час и преследване от полицейска патрулка.

Британското правителство

призова компаниите зад социалните мрежи да премахнат всички клипове

с опасно шофиране. Ако не го направят, ще бъдат глобени, тъй като подобни видеа противоречат на кодексите им да не разпространяват съдържание, насърчаващо разрушително поведение.

Ирландският вътрешен министър Джим О'Калахан поиска да се обмисли и въвеждането на ново наказание за подобен тип безразсъдно каране в търсене на лайкове. Така полицията ще има повече правомощия да действа срещу извършителите, а също и да изисква от операторите на социални мрежи да поемат отговорност за разпространяването на такива видеа.

От началото на годината в Ирландия са регистрирани 62 подобни инцидента

“Вярвам, че това, което правят, започва да се усеща като видеоигра или изпълнение на живо, а харесванията, гледанията и броят на последователите осигуряват видими и незабавни социални награди”, коментира Мери Айкън, професор по киберпсихология във Вашингтон.

Според нея на социалните медии трябва да е лесно да премахват съдържание, което възхвалява престъпно и високорисково поведение. Някои от тях обаче признават, че не е точно така, тъй като част от клиповете се маркират като създадени с изкуствен интелект, за да заобикалят алгоритмите им за безопасност.