Адвокатите на Андрю Тейт: Не е свръхбогат, прави се на такъв за внимание онлайн

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Скандалността на публикациите, направени от тях и за тях, е целта, посочва защитата на Тейт и брат му



Противоречивият инфлуенсър Андрю Тейт се представя като „свръхбогат", но не е притежавал автомобилите и яхтата, които показва в социалните си мрежи, и е преувеличавал начина си на живот, за да привлича внимание онлайн. Това заявиха неговите адвокати.

В момента Тейт и брат му Тристан се намират в затвор във Флорида, но настояват да бъдат освободени под гаранция, докато чакат изхода от процедурата по екстрадицията им, съобщава Би Би Си.

Двамата бяха арестувани миналия месец, след като британските прокурори повдигнаха срещу тях нови обвинения, включително за предполагаеми сексуални престъпления. И двамата отричат да са извършвали нарушения.

Прокурорите твърдят, че има риск Тейт и брат му да избягат, като се позовават на предишни техни изказвания за богатството и влиянието им, както и на това, че са използвали множество самоличности, за да избегнат закона.

В съдебно становище адвокатите на братята посочват, че бизнес моделът на Тейт „зависи от вниманието онлайн".

„Скандалността на публикациите, направени от тях и за тях, е целта. Колкото по-хиперболичен и екстравагантен е един пост, толкова по-вероятно е той да генерира гледания и харесвания, които на свой ред носят приходи. Накратко, те играят роля", се казва в документа.

Според адвокатите Андрю Тейт също така е преувеличавал и е използвал хипербола за „комедиен ефект", без намерение думите му да бъдат приемани буквално.

„Правителството твърди, че Тейт са риск от бягство въз основа на публикациите им в социалните мрежи, в които те се определят като „самопровъзгласили се милиардери", притежаващи „луксозни автомобили, частни самолети и поръчана за 50 млн. долара суперяхта", както и неограничен достъп до традиционни финансови средства, криптовалути и биткойни", се посочва в становището.

„Но правителството не е доказало, че тези грандиозни твърдения са верни", добавят адвокатите.

Тристан и Андрю Тейт бяха заснети в Маями през април. Прокурорите твърдят, че и двамата братя „разполагат със значителни ресурси както по отношение на парите, така и на мрежите си в социалните медии", като освен това са демонстрирали „склонност да сплашват уязвими податели на сигнали".

Обвинението цитира и публикации на Андрю Тейт в социалните мрежи, в които той предполагаемо се подиграва на прокурорите и намеква, че може да скрие самоличността си, за да избегне арест.

Суперяхтата, за която става дума, не е собственост на Тейт и двамата са получили пари, за да я рекламират, се посочва в съдебното становище.

Автомобилите, включително Aston Martin и Bugatti, които се появяват в съдържанието му в социалните мрежи, са били наети, твърдят адвокатите.

„Тейт се занимават с няколко бизнеса, чрез които „учат" мъже как да печелят пари. В техен интерес е да се представят в социалните мрежи като свръхбогати", се казва още в документа.

Андрю Тейт често е сниман в луксозни автомобили в съдържанието си в социалните мрежи. Не е ясно дали конкретният супер автомобил, на който е изобразен, е негова собственост.

Американските маршали арестуваха братята в Маями миналия месец, след като британската Кралска прокуратура повдигна 38 нови обвинения срещу тях, включително за изнасилване и престъпления, свързани със сексуален трафик.

Така общият брой на обвиненията срещу тях достигна 59, като те са свързани с предполагаеми престъпления, извършени между юли 2010 г. и август 2017 г.

39-годишният Андрю и 38-годишният Тристан и преди са отричали да са извършвали нарушения.

Братята са британски и американски граждани и са прекарали част от детството си в Лутън.

Самопровъзгласилият се за „женомразец" Тейт придобива известност след участието си в британската версия на риалити шоуто „Big Brother" през 2016 г.

Бивш кикбоксьор, той има милиони последователи в социалните мрежи и е участвал в безброй видеа, в които демонстрира привидно ултралуксозен начин на живот.