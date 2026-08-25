Задържаха близка сътрудничка на Зеленски за пране на пари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На близката сътрудничка на украинския президент Володимир Зеленски – Ирина Мудра, е наложено предварително задържане за срок от 60 дни по разследване за пране на пари, съобщиха прокурорите.

Мудра беше заместник-ръководител на канцеларията на Зеленски, но той я освободи от поста миналата седмица, след като срещу нея и бивш депутат се появиха обвинения, пише БТА.

Разследването обхваща няколко заподозрени и е свързано с предполагаема схема за изпиране на милиони долари. Според разследващите групата е изпрала около 3,3 милиона долара, които са били предназначени за финансиране на освобождаването под гаранция на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко. Срещу него се води отделно дело за корупция.

На публикувани видеозаписи се вижда как Мудра е изведена с белезници от съдебната зала след днешното заседание.

Върховният антикорупционен съд на Украйна е определил гаранция от около 455 000 долара, съобщиха от прокуратурата. Местни медии цитират Мудра, според която тя не разполага с необходимата сума и ще потърси помощ от свои приятели, за да я събере.

При внасяне на гаранцията тя няма да има право да напуска Киевска област, както и да разговаря със свидетели или потърпевши по делото.

Канцеларията на Зеленски вече е била в центъра на разследвания на антикорупционните служби. Едно от тях доведе до уволнението на бившия ръководител на президентската канцелария Андрий Ермак.

След това Зеленски увери, включително пред представители на Европейския съюз, че Украйна ще продължи да води безкомпромисна борба с корупцията.

Въпреки предприетите реформи Украйна, която е кандидат за членство в ЕС, продължава да бъде определяна като една от най-корумпираните държави в Европа, отбелязва ДПА.