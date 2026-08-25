Николай Младенов: Мирът никога не идва наготово, извоюва се бавно

Мирът никога не идва наготово. Извоюва се бавно, чрез преговори, които се водят с месеци и рядко завършват точно така, както някой е искал. После се крепи на договорености, които трябва да се пазят всеки ден, най-често без свидетели и без признание. Никой не рекопляска на изпълнението на един или друг ангажимент. Забелязват се само тези, които са нарушени. Това написа във Фейсбук върховният представител за Газа на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп, Николай Младенов.

"Това е и същината на дипломацията: не да обяви края на насилието, а да го удържа достатъчно дълго, докато хората свикнат да живеят без него. Успехът ѝ се вижда трудно, защото се измерва с неща, които често остават невидими", добави той.

Публикацията му идва в момент на сериозно напрежение около прилагането на договореностите за ивицата Газа. Миналата седмица Младенов участва в продължила повече от четири часа среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху, американския пратеник Джаред Къшнър и бившия британски премиер Тони Блеър.

Според израелски представител, запознат с разговорите, пробив не е постигнат

Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, е оказвал натиск върху Нетаняху да продължи с подкрепения от Вашингтон план и „да не създава пречки". Израелският премиер обаче е заявил, че напредъкът по плана е „проблематичен" заради предстоящите парламентарни избори в Израел на 27 октомври.

Според израелския източник Нетаняху е дал да се разбере, че политическата ситуация в страната ограничава възможностите му за отстъпки по въпроса за Газа. Проучванията преди вота не дават особено добра позиция на израелския премиер. Основният спор е около разоръжаването на „Хамас" и изтеглянето на израелските войски.

Според договорения от американската администрация план трябва да започне процес на разоръжаване на „Хамас", съпроводен от изтегляне на израелските сили от Газа. Нетаняху обаче настоява за различна последователност. Той е заявил пред Къшнър и Младенов, че Израел няма да изтегли войските си от Газа, докато „Хамас" не бъде напълно разоръжен.

Израел иска не просто оръжията на „Хамас" да бъдат предадени, а те да бъдат унищожени

Според израелската позиция въоръжението не трябва да бъде складирано, защото съществува риск групировката да си го върне и отново да възстанови военния си потенциал.

По време на срещата Къшнър и Нетаняху са се договорили американски генерал да наблюдава извеждането от експлоатация на оръжията на „Хамас". Израелската страна определя разговорите като „задълбочени и конструктивни", въпреки че не е постигнат конкретен пробив.

От канцеларията на Нетаняху посочиха, че Израел и Съветът за мир са се съгласили, че разоръжаването на въоръжените групировки в Газа трябва да бъде „бързо и цялостно", преди да започне възстановяването на анклава.

Предвижда се създаването на две работни групи. Едната ще се занимава с разоръжаването и демилитаризацията на въоръжените групировки, а другата – с хуманитарните и здравните въпроси, включително санитарните условия и достъпа до чиста вода.

Ден преди срещата с Нетаняху Младенов и Къшнър бяха в Египет, където разговаряха с представители на Египет, Катар и Турция. На срещата присъства и лидерът на „Хамас" Халил ал Хая.

Къшнър е настоял групировката да се разоръжи напълно и да няма никаква бъдеща роля в управлението на Газа

От „Хамас" отново са потвърдили ангажимента си към споразумението за прекратяване на огъня. Палестинската групировка настоява за изпълнение на договореностите, включително за прекратяване на израелските атаки и изтегляне на израелските сили. Израел от своя страна поставя разоръжаването на „Хамас" като предварително условие за изтеглянето.

Николай Младенов български дипломат и политик с дългогодишен опит в Близкия изток. Бил е депутат в българския парламент, евродепутат, министър на отбраната и министър на външните работи. След това преминава към работа в ООН.

През 2013 г. е назначен за специален представител и ръководител на мисията на ООН в Ирак. От 2015 до края на 2020 г. е специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес – позиция, в която работи пряко по отношенията между Израел и палестинците и по усилията за деескалация. След напускането на ООН работи във Вашингтон и Обединените арабски емирства.

През януари тази година стана ясно, че Младенов ще заеме ключова позиция в Съвета за мир на Тръмп, който трябва да играе централна роля в управлението и възстановяването на Газа.

Съветът за мир е структура, създадена в рамките на плана на Доналд Тръмп за Газа. Той трябва да има централна роля при изпълнението на мирната рамка, включително по въпросите на сигурността, преходното управление и възстановяването на анклава.