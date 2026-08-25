Оман и Иран предложиха временен коридор и разминиране на Ормузкия проток

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Външните министри на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяване на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток, според съвместно изявление, цитирано от Франс прес.

„Двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока“, се казва в прессъобщението, издадено от Министерството на външните работи на Оман, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат.

Министърът на външните работи на Оман пристигна днес в Иран за разговори с иранския си колега относно бъдещите договорености за пролива, съобщава БТА.

По-рано американският президент Доналд Тръмп, че всички мини в международните води на Ормузкия проток са взривени или премахнати и че на Иран е съобщено, че всеки кораб или лодка, поставящи нови мини, ще бъдат унищожени.

В публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл Тръмп написа, че САЩ чрез Космическите си войски наблюдават всеки сантиметър от Ормузкия проток.

"Ще има политика на Нулева Толерантност към поставянето на мини, налагана с пълна сила и ефективност", добави американският президент.

САЩ и Иран не са си разменяли удари от седмици, но атаките срещу кораби в Ормузкия проток продължават, а двете държави се борят за контрол върху ключовия морски маршрут, посочва Ройтерс.