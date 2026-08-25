Вучич отвърна на Марта Кос: ЕС да се пази от троянски коне

Президентът на Сърбия Александър Вучич реагира днес на изказване на еврокомисаря по разширяването Марта Кос, според което Европейският съюз трябва да промени методологията си за разширяване, тъй като няма нужда от „троянски коне", съобщи сръбската обществена телевизия РТС.

По думите на Вучич „няма съмнение", че Кос е имала предвид Сърбия, макар че еврокомисарят не посочи конкретна държава.

„Ако бях циник и малко груб, щях да кажа, че Марта Кос би предпочела да види овце, а не коне, но аз не съм, така че няма да го кажа. Нека си вършат работата, нека се пазят. Не им трябват троянски коне, коне като този или онзи, не им трябва нищо. Те са си самодостатъчни", заяви Вучич по време на посещение в домакинството на семейство Вучетич в село Парцане, община Варварин.

По-рано днес Кос представи предложението на Европейската комисия за реформа на процеса на разширяване. Тя очерта планове за постепенна интеграция, по-строг скрининг на страните кандидатки и нова методология, като подчерта, че светът се е променил и съответно трябва да се промени и самият процес на разширяване, пише БТА.

„Трябва да сме сигурни, че няма да допуснем троянски коне. Нито днес, нито след 10 или 20 години. Последният опит показа, че може да са необходими по-силни гаранции, за да бъдат предотвратени предварително – и при необходимост коригирани, нарушенията на основополагащите принципи и ценности на нашия съюз", заяви Кос на конференция на хърватските посланици в Загреб, цитирана от „Евронюз".

Вучич заяви още, че Сърбия остава по пътя към Европейския съюз, но трябва да се движи по него с по-бързи темпове.

Белград започна официалните преговори за присъединяване към ЕС през януари 2014 г., но 12 години по-късно процесът все още е далеч от приключване. От общо 35 преговорни глави са отворени 22, а само две са временно затворени.

Сърбия не е отваряла нови клъстъри – тематични групи от сходни преговорни глави – от края на 2021 г. Въпреки техническата й готовност за следващи стъпки, включително по Клъстър 3 „Конкурентоспособност и приобщаващ растеж", през последните пет години не са отваряни нови клъстъри.

Причината са политически задръжки и резерви от страна на държави членки на ЕС, свързани с върховенството на закона и външната политика на Белград, включително отказа на Сърбия да въведе санкции срещу Русия.