Почина легендарната певица Доли Партън

Кралицата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 г. Новината бе съобщена от нейния племенник Брайън Сийвър във видео, публикувано в Инстаграм. Той не даде подробности за причината за смъртта.

„Казвам се Брайън Сийвър, син на Каси Партън, и днес представлявам семействата Партън и Оуенс, за да съобщя за кончината на моята леля Доли Ребека Партън Дийн – сестра, Сис и Грани за едно поколение и Джиджи за следващото", каза Сийвър във видеото.

Той допълни, че Доли „е живяла в светлината и сега е в обятията на Исус, където със сигурност е била посрещната от Карл, нейните родители и безброй други".

Смъртта ѝ идва няколко месеца след като през май 2026 г. Партън внезапно съобщи, че отменя свое шоу в Лас Вегас. Тогава тя разкри, че от години се подлага на лечение за бъбречни камъни.

„Господи, всяка година ми изваждат повече камъни, отколкото има в каменната кариера в Рокууд, Тенеси", каза тогава Партън. Тя допълни, че през последните няколко години имунната и храносмилателната ѝ система са били сериозно разстроени и лекарите работят усилено за възстановяването и укрепването им.

В рамките на над 60-годишната си кариера Партън е продала повече от 100 милиона плочи и е спечелила 11 награди „Грами", превръщайки се в една от най-продаваните музикални изпълнителки на всички времена, пише NBC.

Партън постигна успех и в киното, като спечели нова публика и признание с роли във филми като „От 9 до 5" (9 to 5), за който тя написа и изпълни едноименната песен, „Стоманени магнолии" и „Най-добрият малък бардак в Тексас". Доли Партън като млада СНИМКА: Инстаграм на певицата

Със своята руса, обемна коса и неизменния грим Партън се превърна и в една от най-разпознаваемите личности в САЩ. Тя често отговаряше с характерното си самоиронично чувство за хумор на въпросите за фигурата си и пластичните операции.

„Струва много пари, за да изглеждаш толкова евтино", казваше тя. Партън беше и успешна бизнесдама, чието състояние се оценяваше на около 650 милиона долара. Тя успяваше да запази творческия контрол върху кариерата си в доминираната от мъже музикална индустрия и изгради цяла развлекателна империя, включително тематичния парк „Доливуд".

Тя беше и отдаден филантроп. Създаде фондация „Доливуд", която подпомага борбата с бедността и финансира образователни програми в родния ѝ Източен Тенеси. Доли Партън със Силвестър Сталоун СНИМКА: Инстаграм на певицата

Партън никога не е крила християнската си вяра, но същевременно беше публичен защитник на ЛГБТ общността, подкрепяше равнопоставеността при браковете и защитаваше правата на транссексуалните хора.

Съпругът на Партън, Карл Томас Дийн, почина през март 2025 г. на 82-годишна възраст. Двамата се ожениха през 1966 г., а той съзнателно избягваше публичността и оставяше светлината на прожекторите за съпругата си.

„Думите не могат да отдадат дължимото на любовта, която споделяхме повече от 60 години", каза Партън през юли 2025 г.

Доли Партън е родена на 19 януари 1946 г. в едностайна колиба край река Литъл Пиджън близо до град Сивиървил, Тенеси. Тя е четвъртото от общо 12 деца. Баща ѝ Робърт Лий Партън не можел нито да чете, нито да пише и често допълвал оскъдните доходи на семейството от фермата със строителна работа. Майка ѝ Ейви Лий Партън се грижела за домакинството и обичала да пее традиционни апалачски балади. Именно тя запалила у дъщеря си любовта към музиката. На 6-годишна възраст Доли написала първата си песен – Little Tiny Tassel Top.

Тя започнала да пее в църквата, а на 13 години вече участвала в местни радио- и телевизионни предавания. Именно тогава дебютирала и на сцената на Grand Ole Opry, където се запознала с Джони Кеш.

След завършването на гимназията през 1964 г. Партън се преместила в Нешвил. Там първоначално се утвърдила като автор на песни за други изпълнители, някои от които написала заедно с чичо си Бил Оуенс.

В песни като Tennessee Homesick Blues и Coat of Many Colors тя черпела вдъхновение от трудното си детство.

През 1967 г. излязъл първият ѝ албум Hello, I'm Dolly, който привлякъл вниманието на кънтри звездата Портър Уагънър. Партън станала редовен участник в неговото шоу. През 1974 г. тя пробила самостоятелно, като оглавила кънтри класациите с написаната и изпълнена от нея песен Jolene. По-късно разкрила, че я е вдъхновила банков служителка, която флиртувала с нейния съпруг, когато двамата били младоженци. Доли Партън, облечена в цветовете на американския флаг СНИМКА: Инстаграм на певицата

Следващите четири сингъла на Партън също оглавили кънтри класациите. Сред тях е I Will Always Love You, която през 1992 г. се превръща в огромен хит в изпълнение на Уитни Хюстън.

През 1977 г. Партън издава първия си албум, продуциран от самата нея – New Harvest...First Harvest. Тя става първата жена в кънтри музиката, чийто албум е продаден в над един милион копия.

Партън печели първата си награда „Грами" за сингъла Here You Come Again. През 1980 г. Холивуд я привлича и тя дебютира в киното с „От 9 до 5". Филмът ѝ носи две номинации за „Златен глобус" за актьорската ѝ игра, а песента към него е номинирана за „Оскар" и се превръща в един от символите на феминисткото движение. През 1984 г. Партън получава звезда на Алеята на славата в Холивуд. Тя продължава да снима филми и да изнася концерти по целия свят, но винаги се връща към музиката, която я прави известна, и към Източен Тенеси, където е родена и където със съпруга си изграждат своя дом.

„Никога не забравяйте корените си – дома си или косата си", казваше тя.

През 1986 г. Партън открива тематичния парк „Доливуд" в района на Големите Смоки Маунтинс близо до родния ѝ град. Паркът се простира на 165 акра и включва влакчета, убежище за белоглави орли, музика и занаяти, посветени на апалачското наследство.

Партън и съпругът ѝ никога не са имали собствени деца. Тя казваше, че вярва, че „Бог не е отредил" да има деца.

„Тъй като нямах деца, а съпругът ми беше доста самостоятелен, имах свободата да работя", разказва тя пред Опра Уинфри през 2020 г.

Партън по принцип избягваше да заема партийна политическа позиция, но през 2016 г. предизвика реакция сред много републиканци, след като заяви, че Хилари Клинтън е „много квалифицирана" да бъде президент.

През 2020 г. Партън беше широко похвалена, след като дари средства за изследвания във Vanderbilt University, които впоследствие допринесоха за разработването на ваксината срещу COVID-19 на Moderna. Тя дари 1 милион долара за изследванията.

Филантропското наследство на Партън включва и създаването на Imagination Library – инициатива, която изпраща безплатни книги на деца по света. За трите десетилетия от създаването ѝ организацията е изпратила над 300 милиона книги на деца в САЩ, Канада, Австралия, Великобритания и Ирландия.

Инициативата е вдъхновена от бащата на Партън, който не можел да чете и пише. Тя често говорела за неговата интелигентност и силен характер, но смятала, че неграмотността е ограничила възможностите му.

„Когато ми хрумна идеята за Imagination Library, исках татко да участва. Исках той да се гордее с това и той го направи. Доживя да чуе как децата ме наричат „Лейди Книгата", пише Партън през 2020 г.