Сикрет сървис разследва иранските заплахи срещу живота на Барън Тръмп

Говорител на американската Сикрет сървис заяви, че службата е запозната и разследва произхода на видеото със заплахи, публикувано от иранци и насочено срещу най-малкия син на президента Доналд Тръмп – Барън.

„Сикрет сървис е запозната с видеото и разследва всичко, което може да бъде възприето като заплаха срещу лицата, които охраняваме", заяви говорителят на службата Нейт Хъринг.

„От съображения за оперативна сигурност не обсъждаме въпроси, свързани с разузнавателната информация за охраната", добави Хъринг.

Видеото показва различни места, на които 20-годишният Барън Тръмп би могъл да се намира, с цел да бъде убит. В края на видеото се намеква, че за убийството му може да бъде предложена награда от 10 милиона долара, пише ABC News.

Иран публично отправя заплахи срещу президента Тръмп и членове на семейството му още от първия му мандат. Тръмп е сред основните мишени на иранското ръководство, откакто в началото на 2020 г. нареди въздушния удар, при който беше убит иранският генерал Касем Солеймани. Източници посочват, че американските власти са особено чувствителни към заплахите срещу президента, идващи от Иран и свързани с него групировки.

„Не мисля, че е тайна – това беше съобщавано и в медиите – че Иран публично е заявявал, че иска да убие президента Тръмп", заяви заместник-директорът на Сикрет сървис Мат Куин пред журналисти на събитие миналия месец.