Чужди правителства хакнали профили на високопоставени служители на ЕС

Чуждестранни правителства са се опитвали да хакнат профилите за съобщения на високопоставени служители на Европейския съюз (ЕС), съобщава звеното за киберзащита на блока във вътрешна презентация, пише "Политико".

Презентацията е била представена пред представители на правителствата на държавите членки през юли. В нея „превземането на профили на високопоставени служители" е посочено като една от основните заплахи пред ЕС тази година.

Това е първото официално признание, че служители на ЕС са били обект на кибератаки чрез приложения за съобщения,

след като по-рано тази година няколко национални киберагенции сигнализираха за продължаваща кампания, свързана с руски хакерски групи. Презентацията е и първият известен случай, в който институция на ЕС официално свързва подобни атаки с чуждо правителство.

Служителите са били мишена на т.нар. „държавно спонсириран целеви фишинг" (spearphishing) – термин за подкрепяни от държави, насочени и специално разработени кампании, целящи да убедят конкретни хора да кликнат върху опасни линкове или да отворят злонамерени прикачени файлове. Хакерите са използвали „техники за социално инженерство", като са изготвяли персонализирани съобщения, за да увеличат вероятността жертвите да попаднат в капана.

По-рано тази година стана ясно, че Европейската комисия е наредила на някои от най-високопоставените си служители да закрият група в Signal заради опасения от хакерски атаки. Това се случи едновременно с поредица от предупреждения на национални киберагенции, които призоваха правителствата да се откажат от използването на комерсиални приложения за съобщения като WhatsApp и Signal за служебни цели.

През март най-малко пет национални киберагенции и разузнавателни служби публично предупредиха за продължаващи хакерски кампании срещу Signal и WhatsApp. Нидерландските разузнавателни служби конкретно посочиха Русия като източник на атаките, а Германия предупреди, че хакери са се насочили към „високопоставени лица в политиката, армията и дипломацията, както и към разследващи журналисти".

Тогава службите предупредиха, че хакерите се представят за фалшив чатбот на поддръжката на Signal, за да убедят потребителите да споделят кодовете си.

Така те получават възможност да поемат контрола над профилите и да четат входящите съобщения и груповите чатове

Според европейските киберексперти, цитирани в презентацията, институциите на ЕС са регистрирали осем „значими инцидента" от началото на годината. Сред основните предизвикателства е фактът, че различните институции на ЕС все още използват различни технически решения за киберсигурност и не разполагат с обща система за обмен на чувствителни и класифицирани документи.