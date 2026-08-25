САЩ обяви награда до 10 млн. долара срещу информация за 14 ирански лидери

В списъка на издирваните лица е и Моджтаба Хаменей

Американската правителствена програма „Награди за правосъдие" (Rewards for Justice) предлага до 10 милиона долара за информация за 14 висши ръководители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) на Иран, включително човека, посочен като върховен лидер на страната, според съобщение, публикувано от програмата, съобщава turkiyetoday.

Наградата е насочена към командири от различни подразделения на КГИР – организация, която Държавният департамент на САЩ определи като чуждестранна терористична организация през април 2019 г. В публикация в социалните мрежи, с която обяви наградата, програмата „Награди за правосъдие" посочи, че изброените лица „ръководят подразделения на КГИР, които са атакували американски военнослужещи с въоръжени нападения и критична инфраструктура на САЩ чрез злонамерени кибероперации".

В списъка на издирваните лица е Моджтаба Хаменей, посочен в съобщението като върховен лидер, както и Али Асгар Хеджази, заместник-началник на кабинета на върховния лидер. Сред имената са още секретарят на Съвета по отбрана, неназован съветник на върховния лидер и Яхя Рахим Сафави, описан като военен съветник в кабинета на върховния лидер.

Други представители в списъка са началникът на военното бюро на кабинета на върховния лидер, съветник на кабинета, който същевременно е секретар на Върховния съвет за национална сигурност, както и Ескандар Момени, министър на вътрешните работи на Иран.

В съобщението е посочен и неидентифициран директор на Министерството на разузнаването и сигурността, както и Ахмад Вахиди, командир на КГИР, и Али Абдолахи, началник на Централния щаб „Хатемоланбия".

Списъкът се допълва от Саид Агаяни, определен като командир на дроновете на Въздушно-космическите сили на КГИР; Хамидреза Лашгарян, началник на Киберелектронното командване на КГИР; и Маджид Хадеми, командир на разузнавателното управление на КГИР.

В съобщението за наградата КГИР, който е част от официалните въоръжени сили на Иран, е описан като основен инструмент за използването на тероризма като средство на държавната политика. Според документа организацията „планира, организира и извършва терористични действия по целия свят".

Посочва се още, че КГИР е създавал, подкрепял и ръководил други терористични групировки и носи отговорност за нападения срещу американци и американски обекти, включително атаки, при които са били убити граждани на САЩ.

Основан през 1979 г., КГИР постепенно разширява влиянието си върху външната политика, икономиката и вътрешната политика на Иран. Според съобщението организацията вече контролира значителни сектори от иранската икономика и има значително влияние върху вътрешнополитическите въпроси.

Държавният департамент на САЩ определи КГИР и неговите сили „Кудс" като чуждестранна терористична организация през април 2019 г. съгласно Закона за имиграцията и гражданството.

Отделно от това през 2017 г. Министерството на финансите на САЩ определи КГИР като глобален терорист със специален статут съгласно Изпълнителна заповед 13224, позовавайки се на подкрепата му за силите „Кудс". Тези определения блокират собствеността и активите на КГИР, които попадат под юрисдикцията на САЩ, и като цяло забраняват на американски граждани и компании да извършват сделки с организацията. Предоставянето на материална подкрепа на КГИР е престъпление според американското законодателство.