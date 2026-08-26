КМГ: Най-дългият строящ се морски стоманен мост в Китай е напълно свързан

На 25 август строителството на моста Далиен Чанхай – най-мащабния морски мост в Североизточен Китай – отбеляза ключов напредък. Главната морска стоманена строителна естакада с дължина 11,6 километра беше прокарана по цялото трасе 10 дни преди предвидения срок. Тя е най-дългата морска стоманена естакада, която в момента се изгражда в Китай. Успешното ѝ завършване по цялото трасе бележи преминаване на южната строителна зона на моста Чанхай към етапа на изграждане на основните конструкции и фундаменти.

Мостът Далиен Чанхай е с обща дължина 25,5 километра и се очаква да бъде завършен и пуснат в експлоатация през 2029 г.