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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23452167 www.24chasa.bg

КМГ: Най-дългият строящ се морски стоманен мост в Китай е напълно свързан

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 25 август строителството на моста Далиен Чанхай – най-мащабния морски мост в Североизточен Китай – отбеляза ключов напредък. Главната морска стоманена строителна естакада с дължина 11,6 километра беше прокарана по цялото трасе 10 дни преди предвидения срок. Тя е най-дългата морска стоманена естакада, която в момента се изгражда в Китай. Успешното ѝ завършване по цялото трасе бележи преминаване на южната строителна зона на моста Чанхай към етапа на изграждане на основните конструкции и фундаменти.

Мостът Далиен Чанхай е с обща дължина 25,5 километра и се очаква да бъде завършен и пуснат в експлоатация през 2029 г.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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