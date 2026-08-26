КМГ: Китай и Индия обсъдиха граничните въпроси

Вчера в Пекин се проведе 25-ата среща на специалните представители на Китай и Индия по граничните въпроси, в която участваха външният министър Уан И и индийският специален представител и съветник по националната сигурност Аджит Довал.

По време на срещата Уан И заяви, че отношенията между Китай и Индия са важни не само за тях самите, но имат глобално и стратегическо значение. Според него двете страни трябва да извлекат поуки от досегашния си опит, да поставят граничните въпроси в подходящия контекст на двустранните отношения и да продължат диалога. Той подчерта, че диалогът, мирното уреждане, консултациите и сътрудничеството трябва да останат основният подход към отношенията между двете страни.

Аджит Довал заяви, че отношенията между Индия и Китай постепенно се нормализират, обстановката в граничните райони като цяло е спокойна, а контактите и сътрудничеството в различни области се развиват. Индия е готова да засили стратегическия диалог с Китай, да разшири взаимноизгодното сътрудничество и да задълбочи координацията по многостранни въпроси с цел по-нататъшно подобряване на двустранните отношения.

Двете страни се договориха да продължат да търсят решения на териториалните въпроси чрез диалог и консултации и съвместно да поддържат мира и спокойствието в района на общата им граница.