КМГ: Китай е сред трите водещи страни в света по обем на преки чуждестранни инвестиции за девета поредна година

На пресконференция, проведена на 25 август от Пресслужбата на Държавния съвет, представител на Министерството на търговията съобщи, че през 2025 г. обемът на китайските преки инвестиции в чужбина е достигнал 213,58 млрд. щатски долара, което представлява ръст от 11,1% на годишна база. Стойността на кумулативните преки инвестиции на Китай в чужбина е достигнала 3,4 трилиона щатски долара, като за девета поредна година страната се нарежда сред трите водещи в света. Делът на Китай в световните инвестиции се е увеличил до 7,4%.