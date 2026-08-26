КМГ: Общият брой на пътниците, преминали през Пекин от началото на 2026 г., надхвърли 15 милиона

Към 25 август тази година броят на проверените при влизане и излизане от страната лица на граничните пунктове в Пекин е надхвърлил 15 милиона, което е с 9% повече спрямо същия период на миналата година. Този брой е достигнат с 20 дни по-рано в сравнение с миналата година.

На 9 август броят на проверените лица при влизане и излизане от страната за едно денонощие е надхвърлил 82 000, което е най-високият дневен показател на граничните пунктове в Пекин за последните шест години.

Значителен ръст се отчита и при чуждестранните граждани. Към 25 август броят на влизанията и излизанията на чужденци през пекинските гранични пунктове е достигнал 4,88 милиона, което е увеличение с 31,6% спрямо същия период на миналата година. Чужденците представляват 32,5% от общия брой на преминаванията през граничните пунктове.

От тях 1,86 милиона са влезли в страната, възползвайки се от безвизовата политика или от режима за временно влизане. Те представляват 74,5% от всички чужденци, влезли в Китай.