Новото правителство на Унгария обяви Русия за заплаха

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Новото унгарско правителство официално определи Русия като заплаха, с което направи рязък завой от близката до Москва външна политика, провеждана по време на дългогодишното управление на бившия премиер Виктор Орбан, съобщи ДПА.

Промяната е записана в документ, определящ насоките за работата на унгарската делегация на Общото събрание на ООН през септември. Документът е подписан от наследника на Орбан – премиера Петер Мадяр, и е публикуван в официалния вестник на страната, предава БТА.

„Унгария осъжда руската военна агресия и напълно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в рамките на международно признатите ѝ граници", се посочва в документа.

В него е записано още, че Унгария „признава правото на източната си съседка на самозащита".

„Поведението на Русия представлява заплаха за Унгария, Европа и световния ред", се казва в насоките.

Будапеща също така заявява подкрепа за всички инициативи, които могат да доведат до преговори за „траен мир и дългосрочни гаранции за сигурност" за Украйна.

Според ДПА по време на 16-годишното управление на Виктор Орбан Унгария неведнъж е смекчавала или блокирала санкции на ЕС срещу Русия и е водила кампании срещу Украйна. Позицията на Будапеща редовно е била критикувана от Европейския съюз.

След идването на власт на новото дясноцентристко правителство е обявена промяна във външната политика.

През юни Унгария е дала възможност за започване на преговори с Киев за присъединяване към Европейския съюз – процес, на който Орбан е налагал вето в продължение на две години.

В двустранните отношения между Будапеща и Киев също са постигнати договорености по повечето спорни въпроси, включително по темата за правата на унгарското малцинство в украинската Закарпатска област.

Въпреки промяната Унгария продължава да се различава от останалите страни от НАТО по някои ключови въпроси.

Будапеща отказва да доставя оръжие на Украйна и продължава да се противопоставя на ускорено присъединяване на страната към ЕС.