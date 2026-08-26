Германският финансов регулатор проверява заем, отпуснат на публичен дом

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Германският финансов регулатор BaFin е отправил запитване до регионална банка във връзка с финансирането на покупката на един от най-големите публични домове в Европа, съобщи източник, запознат пряко с въпроса, цитиран от „Ройтерс".

Проверката е свързана със заем от 2021 г., отпуснат от Volksbank Köln Bonn за закупуването на публичния дом Pascha в Кьолн от китайски инвеститор.

Проституцията е законна в Германия.

Според източника искането на BaFin е свързано с начина, по който е било финансирано придобиването на заведението.

Volksbank Köln Bonn съобщи, че през юли е наела неназована адвокатска кантора, която да извърши независимо разследване на сделката.

Целта е да бъде установено дали член на управителния съвет на банката „евентуално е извлякъл лична полза" от транзакцията.

Банката не е предоставила допълнителна информация за заема.

От финансовата институция подчертават, че вътрешното разследване се провежда при спазване на презумпцията за невиновност. Членът на управителния съвет, чието име не е съобщено от банката, е излязъл в отпуск, докато проверката продължава.

Адвокатът Маркус Лемкюлер заяви пред „Ройтерс", че представлява въпросния член на управителния съвет и го идентифицира като Юрген Нойтгенс, предава БТА.

По думите му Нойтгенс отрича да е извършил каквито и да било нарушения.

Адвокатът не коментира дали клиентът му е бил във връзка с BaFin.

Решението на Volksbank Köln Bonn да започне собствено разследване е било взето след публикации в германски медии, свързани със заема и покупката на публичния дом Pascha.