Емпайър Стейт Билдинг светна в розово в памет на Доли Партън (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Емблематичният Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк светна в розово в памет на Доли Партън, след като легендарната кънтри певица почина на 25 август на 80-годишна възраст.

В цяла Америка фенове и известни личности отдават почит на звездата. На Алеята на славата в Холивуд бяха оставени цветя и венец пред звездата на Партън, пише CNN.

Почитатели се събраха и пред дома ѝ в предградието на Нашвил – Брентууд. В родния щат на певицата – Тенеси, хора продължават да оставят цветя пред статуята ѝ в родния ѝ град Севиървил.

„Доли е специална. Тя е онзи диамант в свят от пайети. А като местен човек усещам, че нейната магия и духът, от който всичко започна, продължават да бъдат с всички нас", казва Кали Конане Рикардс.

От името на семейството официално изявление направи племенникът на певицата Браян Сийвър.

„Семейството ми и аз сме споделили цял живот, изпълнен с прекрасни спомени с Доли, но такива спомени имате и вие. Тя винаги е била част от живота ви – по телевизията, на грамофона, в CD плейъра и в плейлистите на телефона ви", казва той.

Стотици знаменитости също се сбогуваха с кънтри легендата в социалните мрежи. Почит към Партън отдадоха и американските президенти Бил Клинтън, Барак Обама, Джордж Буш и Джо Байдън.

В знак на почит президентът Доналд Тръмп разпореди американските знамена да бъдат спуснати наполовина за една седмица.