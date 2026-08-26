Следващата тропическа буря в Атлантика може да бъде „Доли" – съвпадение със смъртта на певицата

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Следващата тропическа буря, която се очаква да се развие в Атлантическия океан през настоящия ураганен сезон, може да получи името „Доли". Съвпадението със смъртта на кънтри звездата Доли Партън обаче е случайно, съобщи Асошиейтед прес.

Имената на тропическите бури и ураганите се определят по правила на Световната метеорологична организация. Списъците с имена се използват повторно на всеки шест години. За Атлантическия басейн имената са подредени по азбучен ред, като се редуват мъжки и женски имена, предава БТА.

Сезонът тази година започна с тропическата буря „Артър", която достигна сушата по крайбрежието на Мексиканския залив в САЩ през юни. През юли тропическата буря „Берта" донесе обилни валежи в Луизиана и Тексас.

В момента Националният център по ураганите на САЩ следи метеорологична система край бреговете на Африка, която има потенциал да се развие в тропическа буря.

Според прогнозите условията са сравнително благоприятни зоната с гръмотевични бури южно от Кабо Верде да се организира в тропическа депресия през следващата седмица.

Ако системата продължи да се усилва и постоянните ветрове достигнат най-малко 63 км/ч, тя официално ще бъде обявена за тропическа буря и ще получи името „Доли".

Националната агенция за океански и атмосферни изследвания прогнозира по-слаб от обичайното ураганен сезон в Атлантическия океан заради влиянието на „Ел Ниньо".

Очакват се между 8 и 14 наименувани бури, от които 3 до 6 могат да достигнат силата на ураган, а 1 до 3 да се превърнат в мощни урагани.

Имената на бурите се използват от метеорологичните служби, за да улеснят предупреждението на населението и да ограничат объркването при едновременно развиващи се метеорологични системи.

Световната метеорологична организация избира имена, които са кратки, лесни за произнасяне и познати в регионите, където се очаква бурите да преминават.

Имената се преразглеждат периодично, като някои се премахват от списъците след особено смъртоносни или разрушителни бедствия. След сезон 2025 например от списъка беше извадено името „Мелиса" на ураган от пета категория, който причини тежки разрушения в Карибския басейн.