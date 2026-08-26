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8 са загинали при наводнения в Непал, издирват стотици (Видео, снимки)

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СНИМКА: Ройтерс

Стотици туристи са в неизвестност след опустошителни наводнения в Непал. Отнесени са сгради и мостове и са загинали поне 8 души. 

В сряда Непал изпрати хеликоптери за спасителни операции, след като масивно наводнение отнесе цели села в хималайската държава. До момента властите съобщават, че наводненията са отнели живота на осем души, разрушили пътища, мостове и енергийни съоръжения в районите близо до Тибет, съобщава "Дейли мейл". 

Министърът на външните работи на Непал заяви днес, че според първоначалните данни земетресение е предизвикало лавина, която от своя страна е довела до наводненията. 

Официалните власти съобщиха, че безследно изчезнали са 384 туристи и планинари, от които 291 чужденци и 93 граждани на Непал. Сред изчезналите са 12 души от Обединеното кралство, 105 индийски граждани, четирима от Южна Африка, 17 от Малайзия и трима от Съединените щати. Безследно изчезнали са по един човек от Австралия и от Нидерландия. Южна Корея съобщи, че осем от нейните граждани са в неизвестност, а още 12 са останали блокирани вследствие на смъртоносните наводнения. Националността на още близо 100 души все още не е установена, а се смята, че други 37 души са индийци, които не са жители на Непал, но живеят там.

Тибет съобщи за много жертви, като има изчезнали в съседния окръг Гиронг, след като кално свлачище засегна сухопътния граничен пункт между Китай и Непал.

В момента се провеждат спасителни операции от двете страни на границата между Тибет и Непал.

Непалската армия съобщи, че за спасителните и хуманитарните операции са мобилизирани 14 хеликоптера и екипи за реагиране при бедствия.

Официални представители обаче посочиха, че нивото на водите е твърде високо, за да могат хеликоптерите да кацнат в засегнатите райони на Непал – Шапру Беси и Тимуре, в планинския окръг Расува, чието население наброява около 50 000 души.

Спасителните хеликоптери на Непал няма да могат да кацнат в засегнатите райони, докато водите не се оттекат, заяви говорителят на армията Раджа Рам Баснет. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

„Възможно е да има много жертви или имуществени щети", заяви пред Ройтерс окръжният администратор Нарендра Парияр. 

Около 60 къщи в района на Тришули Базар бяха отнесени, а близкото село Девигат също беше сериозно засегнато. Два моста над близката река Тришули също бяха отнесени. Наводнението нанесе щети и на хидроенергийните проекти „Тришули" и „Девигат". 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Министерството на енергетиката на Непал съобщи, че са засегнати 430 MW електроенергия, предимно от хидроелектрически проекти, или повече от 12% от общия национален хидроенергиен капацитет от 3,2 GW. 

Свлачището от непалската страна засегна китайското пристанище Гиронг, прекъсвайки пътищата, комуникациите и електроснабдяването в региона Шигаце, близо до границата с Непал. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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