Говорителят на Кремъл: Шефът на ЦРУ не се е срещал с Путин, но президентът е информиран

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в Москва днес, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф говорил с руски разузнавателни служители по време на посещението си в Москва, но не се е срещнал с президента Владимир Путин.

Руският държавен глава е бил информиран за разговорите, каза Песков и добави, че е твърде рано да се предвиди дали срещата с представителите на разузнавателните служби би могла да помогне за излизането на двустранните отношения между САЩ и Русия от това, което описва като „дълбока криза", повече от четири години и половина след началото на руската война срещу Украйна.

„Мога да ви кажа, че не е имало срещи с руския президент. Това е всичко, което мога да ви кажа по тази тема", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.

Кремъл отказа да уточни дали темата за контактите на Ратклиф с руските разузнавателни служби в Украйна, Иран или други въпроси е свързана с това.

Говорителят на Кремъл отбеляза, че контактите между разузнавателните служби сами по себе си са „положително явление, положителен процес".

„Тези контакти често продължават дори в най-трудните моменти в двустранните отношения. Между другото, нашият президент също говори за това", посочи той.

Засега не са планирани контакти между Москва и Вашингтон на ниво президентски администрации.

„Засега не мога да ви кажа нищо за евентуални по-нататъшни договорености относно контактите. От страна на Кремъл засега не са планирани никакви", заяви Песков.

Ратклиф е поддържал контакт с руски колеги от разузнаването по време на мандата си, съобщиха източници на CBS News.

Във вторник с американски военен самолет шефът на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо кацна в Москва. До последно Русия явно не искаше да разкрива подробности за своя гост.

Първоначалната информация за самолета дойде от сайта на Flightradar24. Според официалните данни машината излетяла от латвийската столица Рига директно към "Внуково", където кацнала в 10 ч местно време. А до балтийската страна Ратклиф дошъл от Кемп Спрингс - града, до който се намира военновъздушната база "Андрюс", позната още като дома на президентския "Еър Форс 1".

Посещението на Ратклиф е първото такова на официален представител на САЩ от Европа до Русия от януари т.г. - тогава емисарят и зетят на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър отидоха до Москва, за да водят мирни преговори за Украйна. Това е и първото пътуване на Ратклиф като директор на ЦРУ до Русия, въпреки че той е поддържал контакт с руски колеги от разузнаването.

Последният път, когато директор на ЦРУ посети Москва, беше през 2021 г. Тогава шефът на агенцията Уилям Бърнс се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Киев и посредничеството от страна на САЩ остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Ратклиф встъпи в длъжност като директор на ЦРУ на 23 януари 2025 г. Преди това от май 2020 г. до януари 2021 г. той беше директор на Националното разузнаване на САЩ, като впоследствие става първият човек, ръководил и двете агенции. Ратклиф е носител на медал за национална сигурност и медал на военното министерство за изключителна обществена служба.

Според американски медии директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран.

"Файненшъл таймс" и "Аксиос" писаха, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони в Русия - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

"Уолстрийт джърнъл" цитира експерти, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори, предвид факта, че дипломатическите усилия на САЩ засега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

Според наблюдатели посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е белег, че тайните преговори са достигнали своята кулминация по тема, толкова важна и деликатна, че се е наложило изпращането на специален пратеник с широки правомощия, пише руското издание business-gazeta.

Единствената конкретна информация засега идва от Bloomberg. Според медията директорът на ЦРУ е пристигнал в Русия, за да обсъди „поетапна деескалация" на конфликта в Украйна. Според информацията Ратклиф е обсъдил в Москва взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и пристанищата на Украйна и Русия, прекратяване на огъня в Сумска и Харковска област като стъпки към обща деескалация, както и перспективите за прекратяване на войната. Източници твърдят, че става дума за важна операция, подготвяна известно време при строга секретност, а резултатите от нея могат да имат съществено значение за по-нататъшното развитие на събитията.

Според „Уолстрийт Джърнъл" американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

На този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Анализатори предполагат, че Ратклиф може да се е срещнал с руския президент Владимир Путин, за да му предаде предупреждение от американска страна, че подобни действия ще имат тежки оследствия.

Според последните данни на платформата за полети Flightradar вечерта Boeing C-17 Globemaster III е напуснал Москва.