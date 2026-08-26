Временно управляващата посолството на Румъния в Москва е повикана в МВнР на Русия

Временно управляващата посолството на Румъния в Москва Лилияна Бурда е повикана утре в Министерството на външните работи на Русия, съобщи телевизия Диджи 24. Информацията е съобщена на агенция ТАСС от Министерството на външните работи на Русия, посочва румънската новинарска телевизия, цитирана от БТА.

Министерството на външните работи на Румъния потвърди информацията, съобщава агенция Аджерпрес.

„Предполагаме, че това извикване е в отговор на дипломатическите мерки, предприети от Румъния като реакция на вълната от инциденти с дронове, породени от агресивната война, водена от Руската федерация в Украйна", се казва в съобщение на министерството, цитирано от Аджерпрес.

Телевизия Диджи 24 припомня, че румънското външно министерство привика в края на юли посланика на Русия в Букурещ и съобщи, че член на дипломатическата мисия на Москва в Букурещ ще бъде обявен за персона нон грата.

Също тогава представители на МВнР на Румъния обявиха, че румънският посланик в Москва ще бъде повикан в страната за консултации. Мерките бяха предприети след като армията свали три дрона с руски произход, припомня Диджи 24.

След като Румъния повика обратно посланика си в Москва, Русия обяви, че няма да отзове посланика си от Румъния, но че обявяването на служител на мисията за персона нон грата, ще получи адекватен отговор от руска страна, припомня телевизията.

Пилоти на изтребители F-16 на румънските военновъздушни сили свалиха на 24, 25 и 26 юли три дрона, които навлязоха във въздушното пространство на страната, а руският посланик беше извикан в Министерството на външните работи, където му бяха показани фрагменти от дрон с надписи на руски език.

Същевременно Москва заяви, че твърденията на Румъния, че руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство, са "неоснователни".