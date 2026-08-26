Високопоставен конгресмен иска Тръмп да се бори срещу строежа на ново израелско селище

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският конгресмен Грегъри Мийкс, най-високопоставеният демократ в Комисията по външни работи на Камарата на представителите, призова президента Доналд Тръмп във вторник да настоява израелският премиер Бенямин Нетаняху да спре плановете за изграждането на над 1200 жилищни единици в района Е1 на окупирания Западен бряг.

Мийкс заяви, че е „изключително обезпокоен" от решението на израелското правителство да открие търгове по незаконния план за заселване в района Е1, съобщава turkiyetoday.

„Международното право е категорично – незаконните израелски селища на Западния бряг са незаконни", заяви Мийкс в изявление. Той предупреждава, че планът за Е1 може да раздели допълнително Западния бряг Мийкс заяви, че американските администрации от двете партии отдавна признават рисковете, свързани със строителството в района Е1.

По думите му проектът ще раздели допълнително Западния бряг, ще отдели Източен Йерусалим от палестинските населени центрове и сериозно ще подкопае възможността за създаване на бъдеща палестинска държава.

Мийкс подчерта, че палестинците имат право на жизнеспособна собствена държава, а израелците – на трайна сигурност и бъдеще без безкраен конфликт.

Той предупреди, че продължаващото разширяване на израелските селища може да направи договореното решение за две държави „все по-невъзможно", да задълбочи международната изолация на Израел и да отслаби подкрепата за страната в САЩ.

Мийкс призова Тръмп ясно да заяви пред Нетаняху, че Вашингтон няма да приеме по-нататъшното развитие на плановете за Е1.

„Президентът Тръмп трябва ясно да заяви на премиера Нетаняху, че Съединените щати няма да стоят безучастно, докато планът за Е1 се придвижва напред, и трябва да настоява тези планове да бъдат незабавно спрени и да не се предприемат повече стъпки към строителството", заяви той.

Миналата седмица Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Норвегия и Канада също се възпротивиха срещу строежа. В общо изявление лидерите на държавите призоваха Израел незабавно да оттегли плановете си за строителство в спорната зона E1 на Западния бряг и предупредиха компаниите да не участват в обявените търгове.

Те определиха решението на израелското правителство да публикува търгове за строителство в рамките на проекта E1 като „неприемливо". Територията E1 е стратегическа зона от около 12 кв. км на Западния бряг, разположена между Източен Йерусалим и голямото израелско селище Маале Адумим. Именно там Израел планира изграждането на хиляди нови жилища.

Според лидерите на седемте държави разширяването на селището ще създаде разделение в Западния бряг и ще навреди на териториалната свързаност на палестинските територии.