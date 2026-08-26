ЕС обсъжда до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна

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Европейският съюз обсъжда възможността да отдели до 100 млрд. евро от следващия си бюджет за нова програма за сътрудничество с Украйна.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция „Укринформ", цитиран от БТА.

По думите му новият политически сезон в ЕС, който започва през септември, ще бъде белязан от приемането на следващия многогодишен бюджет на съюза, както и от напредъка по разширяването с Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.

По отношение на бъдещото финансиране за Украйна Коща уточни, че въпросът все още се обсъжда между държавите членки.

„В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро", заяви той.

Проектобюджетът на ЕС за периода 2028–2034 г. предвижда рекордно високи разходи в размер на около 2 трилиона евро.