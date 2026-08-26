ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия иска да арестува кореспондент на германски в...

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23453276 www.24chasa.bg

ЕС обсъжда до 100 млрд. евро за нова програма в подкрепа на Украйна

8780
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Антонио Коща Снимка: КАДЪР: Екс/@eucopresident

Европейският съюз обсъжда възможността да отдели до 100 млрд. евро от следващия си бюджет за нова програма за сътрудничество с Украйна.

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция „Укринформ", цитиран от БТА.

По думите му новият политически сезон в ЕС, който започва през септември, ще бъде белязан от приемането на следващия многогодишен бюджет на съюза, както и от напредъка по разширяването с Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани.

По отношение на бъдещото финансиране за Украйна Коща уточни, че въпросът все още се обсъжда между държавите членки.

„В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро", заяви той.

Проектобюджетът на ЕС за периода 2028–2034 г. предвижда рекордно високи разходи в размер на около 2 трилиона евро.

Антонио Коща

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем