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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23453342 www.24chasa.bg

Румъния вдигна хеликоптер след засечен дрон край границата с Украйна

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Дрон СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла днес въздушна цел на около 8 км северно от украинския град Вилкове в близост до границата с Румъния, предаде агенция Аджерпрес.

Хеликоптер IAR-330 PUMA SOCAT на румънските военновъздушни сили е вдигнат във въздуха, за да следи ситуацията, съобщава министерството, цитирано от БТА.

Населението в румънския окръг Тулча е получило предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-Alert) в 13:15 ч. местно (и българско) време за възможно падане на обекти от въздуха.

Аджерпрес отбелязва, че броят на въздушните тревоги, обявени в окръг Тулча от началото на тази година, превишава броя на въздушните тревоги за период от две години – от 2023 г. до 2025 г.

Дрон СНИМКА: X/@Beefeater_Fella

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