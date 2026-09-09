Ето кои са най-добрите градове за живот в света според джензитата

Най-добрите градове на планетата не са само оазиси на новаторско изкуство, кухня от световна класа и първокласни паркове, музеи, нощни клубове и кафенета, които чакат посетителите да ги открият - те са и чудесни места за живот.

Класацията на Time Out за най-добрите градове в света се основава на мащабно годишно проучване сред градските жители по целия свят, за да се определи списък с градове, които са готини, вълнуващи, лесни за ориентиране и приятни места, които да наречем свой дом. И макар че има много неща, за които всички са съгласни, когато става дума за факторите, които правят ежедневието ни лесно и приятно - кой би пренебрегнал ефективния транспорт или идиличните гледки, това, което е най-важно за местните жители, варира между различните поколения.

За съставяне на класацията на Time Out за най-добрите градове за поколението Z (джен зи) съвместно с „Intrepid Travel", са стеснили резултатите от проучването за 2026 г., за да се отразят отговорите на хората под 30 години. Включен е само градът с най-висок рейтинг във всяка страна.

Класацията се фокусира върху конкретните детайли, които правят всеки град особено привлекателен за живеене за хората под 30 години.

Голяма част от поколението Z обича да спортува. Дори го наричат „Активното поколение". Спокойно може да се предположи, че възможността за придвижване пеша и достъпът до природата играят важна роля за цялостната привлекателност на един град за живеене. Наличието на интересни неща, които да се правят, е от решаващо значение, но също толкова важна е и достъпността им. А що се отнася до социалните контакти, лекотата, с която се запознаваме с нови хора, е също толкова важна, колкото и мястото, където го правим.

Ето кои градове са най-добри, според годишната класация на Time Out за най-добрите градове в света, в които да живее поколението Z, според самите му представители.

1. Токио

„Когато става въпрос за това какво прави един град привлекателен за поколението Z, Токио отговаря на много от важните критерии (като удобството за пешеходци и отличното транспортно обслужване). Освен това градът предлага лесен достъп до културни събития (програмата „Welcome Youth" предоставя безплатен вход за най-новите изложби на лица на възраст до 18 години всяка пролет) и достатъчно жилищни възможности (японската столица не е засегната от същия жилищен недостиг, както други големи световни градове). Що се отнася до нощния живот, възможностите са практически безкрайни: освен баровете и клубовете от световна класа в града, много токийци от поколението Z прекарват вечерите си, пеейки на пълно гърло в караоке, отпускайки се в денонощни бани или посещавайки „Спо-ча" - закрити спортно-развлекателни центрове, където можеш да играеш боулинг, тенис на маса, да хвърляш дартс и много други", посочва Шота Нагао.

Японската столица оглавява класацията за 2026 г. благодарение на изключителните си резултати по отношение на щастието.

100 процента от представителите на поколението Z са съгласни, че намират радост в ежедневните преживявания. Нощният живот в Токио също спечели добро одобрение сред хората под 30 години, като 89 процента от анкетираните оценяват качеството му (въпреки че само 33 процента биха го описали като достъпен), посочват съставителите на класацията.

2. Порто

„Привлекателността на Порто за хората под 30 години безспорно се дължи на невероятното му разнообразие. Тук ще откриете всичко - от река и море до буйни градини и красив, изпълнен с история градски център (който не само е красив, но и е част от Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО), както и изобилие от културни институции, които не само са модерни и завладяващи, но и достъпни. Националният музей „Соарес дос Рейс" не събира входни такси в неделя, ако имате Citizen Card, а други места, като Португалския център за фотография, са безплатни всеки ден", посочва Мариана Мораис Пинейро.

Прекрасният втори по големина град на Португалия се нарежда непосредствено след него на второ място, главно благодарение на впечатляващия резултат за „усещането за общност", което 100 процента от анкетираните са оценили положително. Той се счита и за достъпен от поколението Z, като 93 процента от хората го описват като такъв, особено що се отнася до хранене навън, излизане за питие и достъп до изкуство и култура. А и всички описват града като „красив". Порто СНИМКА: Pixabay

3. Мелбърн

„Най-добрият град в света за 2026 г." според списание Time Out може да се похвали с вълнуваща и разнообразна арт сцена, където почти всяка вечер от седмицата могат да се намерят независими театрални представления и музика на живо (или комедия, импровизация и дори тайни рейв партита). А възможностите за участие в тези събития ще стават все повече с неотдавнашното обявяване на инициатива на стойност 1 милион долара, предназначена да помогне на местните творци да превърнат оригиналните си идеи в пълноценни сценични продукции. Разбира се, това не е най-евтиното място за живеене, но двадесетгодишните в Мелбърн все пак могат да открият изгодни оферти в кафенета като Heart of Carlton (където всичко струва 4 долара) и ресторанти като Frenchie (където цялото френско меню струва 14 долара - дори стекът с картофи). О, и има и изобилие от зелени площи, система на обществен транспорт с билети на половин цена до края на годината и процъфтяваща студентска общност, която се счита за една от най-добрите на планетата", казва Лиа Глин.

Най-добрият град за 2026 г. според Time Out, както не е изненадващо, е доста популярен и сред хората под 30 години. Защо? Е, Мелбърн се представи изключително добре по отношение на ресторантите и храненето навън, с 100 процента одобрение от представителите на поколението Z, които са били анкетирани, както и по отношение на културата си, която получи положителни отзиви от 97 процента от младите респонденти. А, и 94 процента от хората казват добри думи за своя квартал. Мелбърн СНИМКА: Pixabay

4. Единбург

„Има много причини, поради които Единбург е изключително приятен за живеене град – зелените му площи, удобството за пешеходци, отличните ресторанти и културната програма от световна класа, но именно за поколението Z уникалната му нощна сцена го прави наистина изключителен. Улица „Каугейт" е осеяна с ъндърграунд клубове и заведения с жива музика, разположени под средновековни сводести арки, и създава оживено усещане за общност с вечери, посветени на всички музикални жанрове. Опитайте Sneaky Pete's или The Bongo Club за евтини, но весели вечери. От другата страна на града Leith Arches е домакин на еклектични събития, докато Why Not Nightclub в Ню Таун предлага по-бляскава алтернатива. Ако искате да се възползвате максимално от безкрайната култура всеки август, Международният фестивал в Единбург предлага 50% отстъпка от билетите за лица под 18 години и 30% отстъпка за лица под 30 години", съветва Киара Уилкинсън.

Изглежда, че поколението Z в Единбург се радва на особено добри условия – 90 процента от хората казват, че са по-щастливи в шотландската столица, отколкото са били където и да е другаде, а 94 процента твърдят, че хората тук изглеждат позитивни. Здравословното състояние и качеството на живот също получават високи оценки, като 84% от анкетираните казват, че техните са добри – а 79% биха описали Единбург като красив, което може да е фактор, допринасящ за това. Единбург е и най-безопасният град в топ 20 на Time Out, като 55% от хората го описват като такъв. Единбург СНИМКА: Pixabay

5. Шанхай

„Още преди да се заговори за аниме конвенции, евтини коктейли и готини магазини за втора употреба, един град, подходящ за поколението Z, трябва да е безопасен, а Шанхай издържа този тест с отличен успех. Не мога да се сетя за много други градове, в които бих се чувствала спокойна да оставя приятелките си да се приберат пеша или с велосипед сами след излизане в клуба. Това е и сравнително икономично място за живеене (освен наема), благодарение на инициативи като подходящо нареченото „Решение за насърчаване на изграждането на град, подходящ за младите хора", което влезе в сила на 1 юни, и градът се стреми да добави повече от 250 000 единици достъпни жилища под наем в близост до метростанции и райони, където работят младите хора. Освен това в момента има много готини „трети пространства": JUNTO е бар за крафт бира, който предлага дори безалкохолни напитки за тези, които не пият алкохол, а No Phones Club насърчава старите добри срещи лице в лице", казва Сами Соуърби.

Най-големият град в Китай се класира добре благодарение на това, че е много социално място за живот. От хората под 30 години 63 процента казват, че градът им е гостоприемен, 76 процента от тях споделят, че е лесно да се срещат нови хора и да се сключват приятелства, а 83 процента от анкетираните казват, че чувството за щастие в Шанхай е нараснало напоследък. Освен това много респондентите от поколението Z споделят, че Шанхай е достъпен - особено що се отнася до ходенето на кино или излизането за кафе, където 100% са съгласни, че Шанхай ги прави щастливи. Шанхай СНИМКА: Pixabay

6. Ню Йорк

„Ню Йорк има склонност към новото - все пак не се нарича „Олд Йорк". Ние сме град, задвижван от свежа енергия, суров ентусиазъм, нови сгради, „следващите големи неща" и на пръв поглед безкрайната редица от новодошли с широко отворени очи, които придават на улиците ни опияняваща аура, че всичко може да се случи. Ню Йорк винаги е бил убежище за младите, както за поколението Z, така и за поколенията преди тях, динамичният нощен живот на града, непрестанното действие, както и възможността да се придвижваш пеша на достъпни цени, далеч надхвърлят неудобствата и високите разходи, свързани с това да наричаш това място свой дом. Новата инициатива на кмета Мамдани „Лято в Ню Йорк", която подкрепя малки организации в организирането на безплатни събития за младите нюйоркчани, предлага текущи предложения чрез своята интерактивна карта, а що се отнася до вечерите навън, отправете се към Casa Piada за летни сприцове, към Refuge за танци и към Le Dive за натурално вино и първокласно наблюдение на хората", посочва Кристина Ицо.

„Голямата ябълка" се представи добре в категории като удобство за пешеходци (98 процента от местните жители го описват като такъв), оживеност (88 процента от хората под 30 години са съгласни) и култура (солидни 95 процента от анкетираните го оцениха високо, а всъщност градът се класира на трето място в света като цяло). И въпреки очаквано ниските оценки за достъпността на града, 93% от анкетираните заявяват, че излизането, за да се види изкуство, е достъпно. Ню Йорк СНИМКА: Pixabay

7. Копенхаген

„Копенхаген е въплъщение на непринудената стилност - място, където момичетата в Ganni, обути в джапанки, се придвижват с велосипеди по моста „Дронинг Луиз". Градът оживява през лятото, когато хората се стичат към зелените площи на „Конгенс Хаве" и „Амагер Страндпарк", както и към популярните места за плуване в „Нордхавн Басин", „Айлъндс Бриге" и „Рефшалеоен". Въпреки че градът е известен с кулинарната си сцена от типа „Нова скандинавска кухня", местните все още имат слабост към старите копенхагенски „бодеги" (или „кафяви" барове). Излизането не е евтино, макар че безплатното образование, студентските стипендии и силната велосипедна култура помагат. Програми като K7 осигуряват на 18–27-годишните безплатен достъп до културни обекти, а любителите на музиката могат да се насладят на събития като „Дисторшън", което всяко лято завладява кварталите Ньоребро и Вестербро с предимно безплатни улични партита", обяснява Алис Годуин.

Силните страни на Копенхаген се крият в това колко лесно е да се придвижваш из града и макар това да не звучи като нещо особено, хората тук са доста щастливи. 83% от анкетираните оценяват, че придвижването с велосипед и пеша е лесно, а 65% хвалят обществения транспорт.78% от хората заявяват, че животът в Копенхаген ги прави щастливи и им носи повече радост, отколкото където и да са живели преди. Копенхаген СНИМКА: Pixabay

8. Берлин

„Независимо колко не на място се чувстваш, Берлин винаги е бил град, в който можеш да откриеш своите хора и за поколението Z не е по-различно. Тъй като животът в града става все по-скъп, излизанията през нощта се обмислят по-внимателно. Информацията за нишовите събития се разпространява от уста на уста и в социалните медии, макар че разклатените пейки пред „Spätis" (нощните магазини за стоки от първа необходимост) остават мястото, където мнозина откриват тръпката от евтините бири. През деня младежката общност на Берлин се събира навсякъде – от курсове по танци на африканската диаспора и студиа за пол-дънк, подкрепящи секс-работата, до „спийд дейтинг" по интереси към книги и FLINTA+ пазари за стари вещи. Берлин на поколението Z не е толкова свързан с бързането през всичко, а по-скоро с това какво – и кои хора – те карат да се радваш, че си там", казва Кейт Бетес.

Според поколението Z германската столица е добре балансирано място за живот. Берлин получи солидни 65 процента за качеството на ресторантите си и достъпа до зелени площи, както и за това колко лесно е да се срещат нови хора и за общото благосъстояние. Въпреки това това е град, известен с нощния си живот, който получи същия рейтинг на одобрение от 65%, но се счита за достъпен само от 57% респондентите. Арт сцената му всъщност се представя много по-добре по отношение на достъпността, като получава оценка от 72%. Берлин СНИМКА: Pixabay

9. Валенсия

„Валенсия предлага страхотни предимства за жителите от поколението Z - от достъпен нощен живот и безплатен вход в музеите в неделя до карта за пътуване, която включва 30 дни ползване на метрото, влаковете и автобусите за едва 14,90 евро. Но градът наистина блести със своята социална страна. Напоследък набраха популярност безплатните срещи на открито, които помагат на хората да забавят темпото и да създадат истински връзки. Йога студио Casa Lenta организира приятелски излети в планината. Made For организира групови бягания по зеления парк „Jardín del Turia", а ранните птици се гмуркат в Средиземно море заедно с участниците в седмичните Sunrise Sea Swims", обяснява Луси Ловел

Би било разумно да се предположи, че всяко място, благословено с 300 слънчеви дни годишно, би било доста приятно място за живеене. Валенсия потвърждава тази теория. Цели 93 процента от анкетираните от поколението Z заявяват, че животът там ги прави щастливи, а 86 процента хвалят чувството за общност в града (въпреки че едва 64 процента казват, че е лесно да се сключват нови приятелства). Нещо повече, 86 процента от хората също заявяват, че чувството им за щастие се е подобрило напоследък. Валенсия СНИМКА: Pixabay

10. Банкок

„Това е град, който черпи вдъхновение от зараждащите се творчески умове, а в замяна им дава своето - дизайнери, художници, готвачи и музиканти обменят идеи помежду си, които се превръщат в менюта, колекции и изложби. Апартаментите тук са на достъпни цени, така че не се нуждаете от много пари, за да се установите, и макар че парти сцената тук често поставя Банкок в списъците с най-добрите места за нощен живот в света, поколението Z е също толкова отдадено на клуба по бягане, курса по йога или къпането в студена вода. В момента мястото, където трябва да бъдете, е Сонг Ват, където творческият колектив Made in Song Wat е станал свидетел на бурен разцвет на различни бизнеси сред старите търговски къщи и сред блестящото улично изкуство", посочва Петчнамнунг Хонгирункхам.

Столицата на Тайланд е оазис на блестяща кухня и оживена нощна сцена. Тези фактори са само част от причините, поради които поколението Z я обича толкова много. Всъщност 87 процента са оценили ресторантите положително, а 78 процента – нощния живот. Най-впечатляващото обаче е колко щастливи са хората: цели 96 процента от анкетираните са съгласни, че градът им ги прави щастливи и че там са по-щастливи, отколкото на всяко друго място, където са живели преди. Банкок СНИМКА: Pixabay

11. Неапол

„Въпреки че през 2025 г. Неапол отпразнува внушителната 2500-годишнина, градът все още е пропит от осезаемо усещане за младост. Навсякъде има достъпна култура, а градът постоянно кипи от живот благодарение на непринудената нощна култура и натоварения календар със събития. Като цяло качеството на живот за младите хора е високо, а обществената инфраструктура се е подобрила експоненциално през последното десетилетие. Неапол има най-ниските разходи за живот сред всички големи италиански градове, чудесно време, както и непоклатимо чувство за принадлежност и общност. Равнището на безработицата може и да е високо (но постепенно намалява), но Неапол е вторият най-добър италиански град за предприемачество сред хората под 35 години. О, и не забравяйте най-вкусната (и най-евтината) храна в страната: отидете на Via dei Tribunali и всяка пица, която опитате там, ще бъде най-добрата, която сте яли в живота си. Все още можете да намерите кафе за 1 евро, пица al portafoglio за вкъщи за по-малко от 3 евро, а да седнете на маса за пица Маринара лесно ще ви излезе под 5 евро", казва Федерика Боко.

Прекрасно хаотичният град Неапол е един от най-щастливите центрове в списъка сред поколението Z. Огромните 91 процента от респондентите под 30 години заявяват, че градът им ги прави щастливи, а 100 процента от хората казват, че хората там изглеждат позитивни.

Това може да се дължи на достъпността, тъй като всичко - от излизане за питие и вечеря до кино или концерти, се описва като достъпно от поне 73 процента от местните жители, а общата оценка за достъпност възлиза на 82 процента. Оценката за безопасността на Неапол обаче понижава общата оценка, като нито един от анкетираните не го описва като такъв. Неапол СНИМКА: Pixabay

12. Кейптаун

„Кейптаун е град, който сякаш никога не забавя темпото си - независимо от времето, часа или деня, това е място, което винаги кипи от енергия. Въпреки това, скрити сред оживените кътчета, има места, които предлагат точно онова спокойствие, към което поколението Z често копнее. Независимо дали ще завършите разходката си по крайбрежната алея в Си Пойнт с чаша Ceremony Matcha, ще изпиете по едно питие с приятели в града в AKJP (което се намира на една от най-готините улици на планетата), ще прекарате деня в някоя от многобройните ни винарски ферми, ще се потопите в изкуството и културата или ще тръгнете на някоя от многобройните еднодневни екскурзии от Кейптаун, има по нещо за всеки. Макар животът в този град да не е лишен от предизвикателства, поколението Z създава общност и изгражда пространства, които правят града да се усеща като техен собствен", казва Ейми Фрейзър.

Поколението Z се наслаждава на природата и според проучването има малко по-добри места за това от Кейптаун. 93 процента от анкетираните на възраст под 30 години са оценили високо зелените площи на града и достъпа до природата. Същият дял от хората, споделиха, че намират радост в ежедневните преживявания, а с обширните защитени зелени площи в непосредствена близост до града. Кейптаун СНИМКА: Pixabay

13. Краков

„Като културна столица на Полша и един от най-големите студентски центрове в ЕС, Краков е фантастичен град за поколението Z. Старият град, включен в списъка на ЮНЕСКО, винаги кипи от живот. Студентската карта ви осигурява значителни отстъпки в музеите (включително Националния музей в Краков и музея за съвременно изкуство MOCAK), кината, най-популярните забележителности и ресторантите. Но градът не блести само в културно отношение – Краков е известен и с нощния си живот, който е достъпен и не спира нито за миг. Основното действие се концентрира около площад „Ринек", където ще откриете евтини барове за шотове, препълнени дансинги и дългогодишни студентски заведения като Multi Qlti и Klub Kulturalny. Казимеж, старият еврейски квартал на града, е друго популярно място за младежи, с оживени заведения в ретро стил като Eszeweria, Alchemia и Singer", казва Павло Федикович.

Възможността за придвижване пеша може да не звучи като най-важният фактор, когато става дума за живота на младите хора, но всъщност това е безплатен и лесен начин да се придвижвате из града, а репутацията на Краков в това отношение е една от най-силните в нашия списък - 90 процента от анкетираните под 30 години го описват по този начин. Вторият по големина град в Полша се представи добре и по отношение на нощния живот, който 95 процента от хората оценяват положително, както и по отношение на това колко лесно е да се срещат нови хора – 77 процента от анкетираните споделят това мнение. Краков СНИМКА: Pixabay

14. Сеул

„Сеул е град на контрастите, което личи във всичко – от оживените, пъстри временни магазини в стилния квартал Сонгсу до мирните, приятно добре организирани протести, които се провеждат в Гвангхвамун. Контрастите са многобройни и по улиците: излезте от станция „Ангук" и ще видите кралски дворци редом със галерии за съвременно изкуство (като например About Craft Art или Folk Music). Или излезте от изход 4 на станция „Джонгно 3-га", за да видите популярните кафенета, разположени в традиционни ханок къщи, преди главните улици да се превърнат вечер в достъпни шатри за хранене „поча" (които напоследък привличат по-млада публика). Но едно от най-хубавите неща в Сеул са районите, където изобщо не се усеща като град – зелени кътчета като потока Чонггечон, планината Намсан и дори Националният парк Букхансан, които могат да се посетят безплатно", съветва Морган Авионг.

На четиринадесето място е градът, в който се ходи най-лесно в света. Сто процента от анкетираните от поколението Z посочили, че в Сеул е лесно да се ориентираш пеша, а в съчетание с 75 процента, които смятат, че градът предлага добър достъп до зелени площи и природа, корейската столица се представя добре по отношение на прекарването на време на открито. Това е и място, подходящо за социални контакти, като 75 процента от хората са съгласни, че е лесно да се срещат нови хора и да се създават приятелства. Сеул СНИМКА: Pixabay

15. Париж

„Париж не е точно евтино място за живеене, но има много достъпни начини да се насладите на града – стига да знаете къде да търсите. Входът в музеите е безплатен за всички граждани на Франция и ЕС на възраст под 26 години всеки ден, а през първата неделя на месеца – и за всички останали (макар че не забравяйте да резервирате билетите си предварително). И макар да има нощни клубове в традиционния смисъл, най-добрият начин да се насладите на Париж след залез слънце е безспорно в джаз бар. Повечето от тях обикновено имат разумни входни такси, но никой не може да се сравни с La Caveau de la Huchette – един задушен подземен клуб с група на живо и препълнен дансинг в Латинския квартал на града. О, и кафенената култура в Париж продължава дълбоко в нощта – всъщност бистрата и ресторантите из целия град работят до късно, така че има много места, които все още са отворени, когато сте загубили представа за времето, докато си приказвате с приятелите си", казва Маел Боже-Ул.

Френската столица заема петнадесето място в класацията на най-добрите градове за поколението Z, като получи високи оценки от 83 процента за качеството на нощния си живот, а 87 процента от анкетираните са съгласни, че Париж е „оживен". Осемдесет процента от хората са съгласни, че излизането за питие е достъпно, но там, където градът наистина блести, е ресторантската му сцена, за която абсолютно всеки има положително мнение. Париж СНИМКА: Pixabay

16. Атина

„Представете си град, в който по-голямата част от социалния живот се развива на открито почти през цялата година – това не само е прекрасно, но и не се изисква голям бюджет, за да се забавлявате. Хората се събират на площадите в Ексархия и Агия Ирини, излизат по улиците на Псири или посещават достъпни барове, заведения с жива музика и ъндърграунд клубове из целия град. Това е Атина в най-истинския ѝ вид. Младите атиняни са движещата сила на процъфтяващата творческа сцена, като постоянно се появяват независими галерии, винтидж магазини и общностни събития, а ако към това добавим и факта, че можете да завършите деня си с плуване на Атинската Ривиера или с изкачване на планина Парнита, лесно става ясно защо толкова много хора на възраст около двадесет години избират да изграждат живота си тук", посочва Деметриос Йоану.

Гръцката столица прави щастливи 82 процента от местните жители от поколението Z. Защо? Е, може би има нещо общо с факта, че това е спокойно място за живот. Всъщност 64 процента от анкетираните биха го описали точно така. Впечатляващите 91 процента от хората под 30 години също описват квартала си като „добър" или „страхотен", което вероятно е допринесло за това 82 процента от хората, които намират радост в ежедневните преживявания, да живеят в Атина. Атина СНИМКА: Pixabay

17. Мексико Сити

„Мексико Сити е тройна атракция за поколението Z: страхотен нощен живот, достъпна култура и сравнително приемливи наеми (в зависимост от това откъде се преместваш). Този небесно висок град пулсира в ритъма на „регетон виехо" и „коридос тумбадос", докато тераси като Revuelta Queer House са препълнени до малките часове на нощта, а партита, достъпни само с покана, се провеждат в скрити жилищни блокове. В последната сряда на месеца входът в най-големите музеи е безплатен за всички благодарение на програмата „Noche de Museos" след работно време, а „Седмицата на изкуството" през февруари носи със себе си истинска експлозия от събития; междувременно Cablebus предлага панорамни гледки само за 7 песос на пътуване (което е около 30 пенса). А наемът? Бих подходила с внимание и здрав разум, тъй като макар и да е приемлив за много хора от провинцията, за местните жители той става все по-скъп", казва Лорен Кокинг.

Впечатляващите 92 процента от хората под 30 години заявяват, че животът в разрастващата се столица на Мексико ги прави щастливи, а солидните 84 процента твърдят, че намират радост в ежедневието. Що се отнася до това, което им носи тази радост, 80 процента от хората са съгласни, че градът предлага добър достъп до зелени площи и природа. Мексико Сити СНИМКА: Pixabay

18. Рио де Жанейро

„Ентусиазмът около бразилския начин на живот и естетика никога не е бил по-осезаем, а голяма част от културата, която предизвиква завистта на поколението Z в социалните мрежи, е „кариока" – тази на жителите на Рио. Става дума за всичко, свързано със слънце, плаж, самба и уелнес, а най-големият град в Бразилия е идеалното място за онези, които обичат да пробват нови неща и да оставят денят да се развива без прекалено много планове. Дори и с ограничен бюджет, един ден на плажа, разходка из града или групови занимания на открито са достатъчни, за да се насладите на кариокаския начин на живот. През нощта най-популярните места за забавление в момента са баровете за слушане на музика: готини пространства с приглушено осветление и добър DJ сет, пускащ урбан музика (хаус, рап, фънк и R&B). Тези барове, от своя страна, организират и представят най-добрите партита и DJ колективи, които в момента набират популярност, като Louder, Jam from Rio, Midas Room и Domply. Денем или нощем, Рио приветства всеки и има какво да предложи на всеки", подчертава Мариана Тейшейра.

Нощният живот в парти центъра Рио де Жанейро е описан като „добър" или „невероятен" от солидните 67 процента от местните жители от поколението Z (макар че, интересно, само 50 процента от тях биха описали града си като оживен). Напитките тук са евтини, което очевидно помага – 89% от хората казват, че излизането за по питие е достъпно, а 72% от респондентите споделят, че им е лесно да се запознават с нови хора. Рио де Жанейро СНИМКА: Pixabay

19. Ванкувър

„Ванкувър наистина оправдава славата си. Хората са толкова приятелски настроени, колкото се говори, природата е зашеметяваща и макар да е малко скъпо, това е чудесно място за младите хора да започнат да се установяват. За щастие наемите падат и има изобилие от достъпни за бюджета занимания (планини, плажове, паркове). Отидете на „Комершиъл Драйв" или „Мейн Стрийт", за да откриете множество пивоварни, барове с музика и тематични заведения (нашият фаворит е „Фокс Кабаре"), или се възползвайте от безплатен и намален достъп до повечето музеи в града с вашата студентска карта, казва Оливия Харт.

Разбира се, добрият обществен транспорт не е толкова привлекателен, колкото процъфтяващият нощен живот или репутацията на приятелски настроен град, но той значително улеснява всички останали аспекти на живота, а 88 процента от местните жители оценяват високо градската транспортна мрежа. Градът получи висока оценка и за качеството на зелените си площи, като 81 процента от хората ги описаха като добри или невероятни, а същият дял от анкетираните казват, че намират радост в ежедневните преживявания. Ванкувър СНИМКА: Pixabay

20. Виена

„След като се преместих във Виена, не ми отне много време да осъзная колко многопластов е този град, който крие динамична младежка култура зад величествената си имперска фасада. Младите хора наистина могат да си позволят да се наслаждават на това, благодарение на отстъпките за обществен транспорт, ограничените наеми и билетите за операта и театрите на цена от 15–20 евро. Въпреки това най-любимата ми част е кафенената култура. Места като „Хабакук", „Пропелер" и „Еспресо Бар" са идеални за прекарване на следобеда с книга, преди постепенно да се напълнят и да се превърнат в оживени барове, а като млад човек от ЛГБТ общността, места като „Кафе Роза" и „Мареа Алта" са особено гостоприемни. А когато дойде лятото? Целият град се излива навън: ще видите хора, които се разхлаждат в Дунава след работа, срещат се с приятели в „Шанигартен", докато слънцето залязва, и се наслаждават на безплатни събития като „Donauinselfest" – най-големият безплатен фестивал на открито в Европа", посочва Мейв Барве.

Удобно за град, известен с кафенената си култура, според 76 процента от поколението Z излизането за кафе е достъпно. В по-широк план австрийската столица се представя добре по отношение на усещането за общност – 82% от анкетираните смятат, че атмосферата е силна – и дори по-добре по отношение на благосъстоянието и качеството на живот, което срещна одобрението на цели 89% от хората. Очевидно обаче е трудно да се правят нови приятелства във Виена – само 30% от участниците под 30 години заявяват, че им е лесно да се запознават с нови хора.