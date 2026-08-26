Иран заяви, че е възстановила всички оръжейни системи, повредени по време на войната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранската армия заяви днес, че всички оръжейни системи, повредени по време на войната, са били възстановени и че в страната са били внесени нови, предаде Франс прес.

"Системите на всички видове въоръжени сили, които бяха повредени, са възстановени, а също така са внесени и нови системи", заяви пред държавната телевизия говорителят на армията Мохамад Акраминия, цитиран от БТА.

"Новите системи са получени благодарение на отбранителната промишленост и армията, а някои от тях са внесени и от чужбина. Това военно оборудване укрепи нашите бойни способности", добави говорителят.

Войната в Близкия изток започна в края на февруари със съвместни удари на САЩ и Израел срещу Иран, който отвърна, като атакува съюзнически на Вашингтон страни в региона, отбелязва АФП.

Договореното през април прекратяване на огъня сложи край на близо 40 дни на интензивни удари, но спорадични атаки, главно около стратегическия Ормузки проток, намалиха шансовете за окончателно мирно споразумение, посочва АФП.

"Предприехме важни мерки за възстановяване и повторно разполагане на системите, които бяха повредени от врага", увери говорителят на армията.

"Превантивната атака, основана на международното право и Устава (на ООН), е легитимна мярка, разбира се, когато се спазват принципите за пропорционалност и необходимост", допълни говорителят.