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Арестуваха втори заподозрян за нападението с меч в шведско училище със загинала

2024
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КАДЪР: X/@Def_Century

Втори мъж е бил арестуван във връзка с нападението с меч в училище в Швеция, при което на 21 август загина 17-годишно момиче, а трима други ученици бяха ранени, съобщиха в сряда прокурорите.

Мъжът е заподозрян в подпомагане на убийство и опит за убийство при нападението в училище „Бринел" във Фагерста, северозападно от Стокхолм, съобщава Евронюз. 

Прокуратурата не е съобщила на каква възраст е заподозреният, нито каква точно е предполагаемата му роля. Очаква се до обяд в четвъртък да бъде взето решение дали да бъде поискано от съда задържането му или той да бъде освободен.

Вече е задържан 18-годишен ученик от училището, заподозрян в убийство и опит за убийство. Според разследването именно той е извършил нападението по време на учебните занятия.

Две момчета – на 12 и 17 години, бяха сериозно ранени, а трето момче, също непълнолетно, е получило леки травми и по-късно е било изписано от болницата. Полицията е произвела изстрели при задържането на заподозрения нападател, но той не е бил улучен.

Първоначално полицията заяви, че няма причина да смята, че нападението е извършено от повече от един човек. До момента не е обявен публично и мотивът за атаката.

Разследващите проверяват и дали 18-годишният е имал връзки с онлайн общности, които възхваляват насилието в училищата.

TikTok профил, за който се предполага, че е принадлежал на заподозрения, е бил премахнат след нападението. Преди да бъде свален, в него е имало видеоклипове, възхваляващи нападенията в училища, както и снимка на меч, за който се предполага, че е направена в баня в училище „Бринел".

Шведският премиер Улф Кристерсон посети Фагерста в събота и заедно с лидера на опозицията Магдалена Андершон поднесе почит пред мемориала на жертвата.

„Това, което никога не бива да се случва, отново се случи", заяви Кристерсон.

През последните години Швеция стана свидетел на няколко смъртоносни нападения в училища. През 2025 г. 11 души, включително нападателят, бяха убити при масова стрелба в център за обучение на възрастни в Йоребру – най-смъртоносната масова стрелба в историята на Швеция. През 2022 г. две учителки бяха убити при нападение с нож и брадва в училище в Малмьо.

КАДЪР: X/@Def_Century

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