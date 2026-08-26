Иран и Оман се разбраха за зоните на контрол в Ормузкия проток

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Иран и Оман постигнаха договорености за съответните им зони на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите от корабоплаването през ключовия морски маршрут, заяви говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран днес от иранската информационна агенция Тасним.

Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Днес говорител на иранската армия предупреди, че войната им със Съединените щати може да се разпространи из целия регион и да обхване енергийната и комуникационната инфраструктура.

Вашингтон обяви нови санкции, насочени към оказване на натиск върху Иран, а министърът на финансите Скот Бесент заплаши Ислямската република с „икономическо задушаване".