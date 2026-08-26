ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Си Дзинпин ще посети Киргизстан и Египет

Времето София 31° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23454299 www.24chasa.bg

Иран и Оман се разбраха за зоните на контрол в Ормузкия проток

2356
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Ормузкият проток СНИМКА: Ройтерс

Иран и Оман постигнаха договорености за съответните им зони на контрол в Ормузкия проток и разделяне на печалбите от корабоплаването през ключовия морски маршрут, заяви говорител на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран днес от иранската информационна агенция Тасним.

Говорителят отбеляза, че САЩ са се противопоставили на преговорите между Иран и Оман, поради което те са се забавили, посочва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Днес говорител на иранската армия предупреди, че войната им със Съединените щати може да се разпространи из целия регион и да обхване енергийната и комуникационната инфраструктура.

Вашингтон обяви нови санкции, насочени към оказване на натиск върху Иран, а министърът на финансите Скот Бесент заплаши Ислямската република с „икономическо задушаване".

Ормузкият проток СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и всичко, за което плачем