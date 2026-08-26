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55 са вече жертвите на наводнението в Непал. Търсят се 341 туристи, изчезнали в потопа

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Според непалското Министерство на туризма в неизвестност са и 105 индийци СНИМКА: Ройтерс

Общо 55 тела са открити след силни наводнения в пограничните райони на Непал и Тибет, съобщи полицейски служител, предадоха Ройтерс и ДПА. В неизвестност са 341 туристи. 

„Повечето от чужденците са индийци, които са използвали този маршрут, за да пътуват до Кайлаш-Мансаровар в Тибет“, заяви пред ДПА директорът на Непалската туристическа агенция Сантош Панта.

Според непалското Министерство на туризма в неизвестност са и 105 индийци.

Сред чужденците има още граждани на САЩ, Испания, Литва и Германия, съобщи БТА.  

Първоначално полицията съобщи, че 26 полицаи също са в неизвестност.

Осем южнокорейци, работещи в хидроенергиен обект, са изчезнали, а още 10 са блокирани в района и очакват да бъдат евакуирани с хеликоптер. Работниците са служители на “Кореа Енерджи” (Korea Energy) и “Дусан Енербилити” (Doosan Enerbility), съобщи южнокорейската агенция Йонхап, позовавайки се на външното министерство на страната. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Южна Корея е създала кризисен щаб и планира да изпрати екип за бързо реагиране. 

СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

Наводнението е засегнало пограничните райони на Непал и Тибет и е разрушило пътища, мостове и хидроенергийни обекти. Спасителните операции продължават, като властите в Непал и Китай са мобилизирали сили и техника.

Според непалското Министерство на туризма в неизвестност са и 105 индийци СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс
СНИМКА: Ройтерс

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