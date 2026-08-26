Превръщат историческа сграда в музей на Ердоган

Сграда на военноморското командване от 19 в. в Истанбул се реставрира в Музей на Ердоган, където ще бъдат изложени близо 650 предмета, дарени на турския президент.

По информация на вестник "Биргюн" музеят се намира в квартал Касъмпаша край Златния рог в Истанбул, където преминават детските и младежките години на турския президент.

В османската епоха сградата е построена, за да служи за Диванхане (Divanhane) - персийска дума, която означава приемна зала или голямо помещение в дворец, където са се провеждали официални срещи и посрещане на гости.

В по-ново време и в продължение на доста години в сградата се е помещавало командването на северния район на Военноморските сили на Турция.

Според вестник "Биргюн, Управлението на националните дворци към президентството е провело втори търг на 21 юли т.г., който е спечелен за 125 млн. турски лири от турската фирма за архитектурен дизайн Фибула (Fibula Mimarlık Tasarım Limited AŞ).

„Като част от дейностите по подготовката на изложбата, аранжирането и обзавеждането на Музея на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, в историческата сграда „Диванхане" са изготвени списъците на предметите, включени в експозициите. Завършена е подготовката на пиедесталите и панелите, които са в музея. Освен това е извършено прехвърлянето на 647 броя подаръци, поднесени на президента", се посочва в доклад на Управлението на националните дворци.

По данни в турските медии за Музея на Ердоган е реставрирана площ от около 30 000 квадратни метра.

С президентски указ от 6 януари 2022 година на историческата сграда "Диванхане" бе отнет статутът "военна зона" и собствеността бе прехвърлена на Министерството на екологията, градоустройството и климатичните промени, по чиято инициатива започна проект за изграждане на Музей на Ердоган.

В свое изявление неотдавна турският президент Реджеп Тайип Ердоган бе заявил: ''Ако е рекъл Бог, ще изложим всички артефакти в музея, който създадохме в Касъмпаша на мое име. С божията помощ ще го отворим преди края на годината. Превърнахме тази разрушена сграда на командването на северния военноморски флот във великолепна структура. Там ще изложим всички тези артефакти, които са ми дарили, калиграфски произведения книги и други предмети. Ще отворим музея за всички наши хора, за да могат да се възползват".