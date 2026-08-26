Европа плаща 41 млрд. евро повече за изкопаеми горива заради войната с Иран

Европейските държави са похарчили непредвидени милиарди евро за внос на изкопаеми горива заради драстичния скок на цените след войната срещу Иран. Междувременно европейски и международни организации призовават председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да представи план за постепенното отказване от изкопаемите горива, пише Евронюз.

Нидерландия, Италия, Франция и Испания са сред десетте държави, които са понесли най-големи допълнителни разходи за внос на изкопаеми горива заради сътресенията в Близкия изток, сочи доклад на Центъра за изследване на енергията и чистия въздух (CREA).

В 170-те държави, анализирани в доклада, 134 са платили повече за дизел, отколкото пазарите са очаквали преди войната. Нидерландия е натрупала приблизително 11,5 млрд. евро допълнителни разходи между март и август 2026 г., Италия – 12,7 млрд. евро, Франция – 10,8 млрд. евро, а Испания – 8,8 млрд. евро.

Четирите икономики от ЕС са поели общо близо 41 млрд. евро допълнителни разходи за изкопаеми горива, без да са внесли нови количества енергия.

Данните показват зависимостта на европейските икономики от световните цени на петрола и газа. Кризата е увеличила сметката за внос на изкопаеми горива в световен мащаб с над 282 млрд. евро, като само петролът е допринесъл за 140 млрд. евро от увеличението.

Цените на втечнения природен газ (LNG) са се повишили с 60% в Атлантическия регион и със 75% в Тихоокеанския. Междувременно цените на дизела и бензина са скочили с 59% след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

За да компенсират загубите на доставки от Близкия изток, САЩ и Норвегия са били най-големите доставчици на петролни продукти и LNG за ЕС през първото тримесечие на годината, според данни на ЕС.

За Европа шокът при цените на дизела е особено значим, тъй като блокът разчита в голяма степен на горивото за товарния транспорт, селското стопанство и индустрията. По-високите разходи за гориво могат да се разпространят по веригите за доставки и в крайна сметка да доведат до допълнително поскъпване на стоките.

Авторите на доклада от CREA обаче посочват, че разрастването на чистата енергетика в Европа се превръща във важен актив за енергийната сигурност.

Според доклада новите мощности за производство на чиста енергия, инсталирани в ЕС от 2020 г. насам, са спестили на страните вносителки 36 млрд. евро от покупки на изкопаеми горива през първите пет месеца на кризата.

„Най-добрият начин да се защитим от високите цени на петрола е възможно най-бързо да се откажем от него", заяви енергийният анализатор от CREA Люк Уикендън.

„Цените на петрола и газа отдавна са ахилесова пета както за семейните бюджети, така и за световната икономика като цяло. Междувременно държавите, които инвестираха в чиста енергия след предишни енергийни кризи, спестиха милиарди долари."

Икономиите са особено значими, тъй като всяка единица газ, петрол или въглища, заменена с чиста електроенергия, е количество, което не е трябвало да бъде закупувано на военни цени.

Според доклада възобновяемите източници и електрификацията вече не са свързани само с намаляването на емисиите, а представляват и защита срещу геополитически енергийни сътресения. Страните с по-голям дял чиста енергия и по-ниско потребление на изкопаеми горива са по-малко уязвими, когато международните цени на горивата се повишат рязко.

„Възобновяемата енергия спести на Испания милиарди, но зависимостта от петрола в транспорта, авиацията и индустрията означава, че всеки човек е понесъл допълнителен брутен разход от 181 евро за внос на изкопаеми горива", заяви пред Euronews Исак Леви от екипа на CREA за анализ на енергийната политика на Европа и Русия.

„Опитът на Испания показва, че чистата електроенергия трябва да бъде последвана от по-бърза електрификация на цялата икономика."

Междувременно писмо, подписано от над 100 европейски и международни организации, призовава Урсула фон дер Лайен да представи обща стратегическа визия за оставащата част от мандата си и план за отказ от изкопаемите горива в речта си за състоянието на Съюза на 16 септември.

„Призоваваме ви в предстоящата си реч да обявите началото на всеобхватен, основан на научни данни и независим доклад с една ясна цел: тази криза с изкопаемите горива да бъде последната за Европа", се казва в писмото.

Подписалите документа, начело с екологичната организация Climate Action Network Europe, посочват, че Европа плаща два пъти за зависимостта си от изкопаемите горива – първо чрез по-високите цени на енергията, а след това и чрез нарастващите щети от изменението на климата.

„Нищо от това не е случайно. Зависимостта от изкопаеми горива многократно е подкопавала просперитета на Европа и е ограничавала способността ѝ да действа на световната сцена. Докато Европа разчита на изкопаеми горива, гражданите ѝ ще остават изложени на ценови шокове и геополитически решения, вземани другаде", се посочва в писмото.

Организациите настояват фон дер Лайен да възложи независим доклад, подобен на доклада на Драги, който да очертае как ЕС може да ускори пълното отказване от изкопаемите горива, като същевременно защити потребителите, работниците и индустрията.

Предложението поставя възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, електропреносните мрежи и чистите технологии за гъвкавост в центъра на стратегията. То призовава и разходите на ЕС и държавите членки да бъдат пренасочени от инвестиции, които удължават зависимостта от изкопаемите горива.

В него е включен и силен индустриален аспект – настоява се за сигурни вериги за доставки на критичните материали, необходими за европейската индустрия за чиста енергия.