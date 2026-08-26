Обвиниха Дуейн Дейвис, че е дал разрешение за убийството на Тупак

Бивш детектив от полицията на Комптън заяви пред съда в Лас Вегас, че Дуейн „Кийфи Ди" Дейвис е бил лидер на бандата „Саут Сайд Комптън Крипс" (South Side Compton Crips) и че членовете ѝ не биха предприели убийството на рапъра Тупак Шакур без неговото одобрение, предаде Асошиейтед прес.

Робърт Лад, който дълги години е разследвал убийства, свързани с банди, даде показания по делото срещу 63-годишния Дейвис, обвинен в организирането на убийството на Шакур през 1996 г. в Лас Вегас.

По думите на Лад Дейвис е бил т.нар. shot caller, или човекът, който е вземал решенията в бандата. Бившият детектив заяви, че не се съмнява, че хора от обкръжението на Дейвис са били замесени в убийството, като се позова на последвалия конфликт между враждуващи банди.

Прокуратурата не твърди, че Дейвис лично е стрелял по Шакур. Според обвинението той е организирал нападението като отмъщение след сбиване в казино часове по-рано, при което Шакур и неговото обкръжение са нападнали племенника на Дейвис - Орландо „Бейби Лейн" Андерсън.

Дейвис не се признава за виновен. Защитата му твърди, че разказите му за убийството са били преувеличени или измислени, за да привлече внимание, пари и известност. Адвокатите му посочват и липсата на физически доказателства, които да свързват Дейвис с мястото на стрелбата.

В съда беше представен и запис от полицейски разпит от 2008 г., в който Дейвис описва участието си в нощта на убийството и казва, че племенникът му Андерсън е стрелял по автомобила на Шакур. Дейвис е разказвал сходна версия и в последвали интервюта и в мемоарите си от 2019 г., но защитата оспорва достоверността на тези твърдения, пише БТА.

Андерсън, който в продължение на години беше сочен като заподозрян за стрелбата, почина през 1998 г., без да бъде обвинен за убийството на Шакур.

Дейвис беше арестуван през септември 2023 г., след като полицията в Лас Вегас извърши претърсване по случая два месеца по-рано. Той е единственият човек, обвинен за убийството на Шакур.

Процесът срещу Дейвис започна през август тази година и се очаква да продължи около шест седмици. Според законодателството на щата Невада човек може да бъде осъден за убийство, дори да не е произвел фаталните изстрели, ако е помогнал за извършването на престъплението.

Делото е едно от най-значимите развития в разследването на убийството на Шакур, което в продължение на години остава сред най-известните неразкрити престъпления в историята на американската музика, пише още Асошиейтед прес.