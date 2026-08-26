Обмислят събаряне на Центъра "Кенеди"

Администрацията на Тръмп спомена възможността за събаряне на Центъра „Кенеди" - концертната зала във Вашингтон, контролирана от приближени на републиканския президент, ако съдебните органи блокират решението на управителния съвет да възстанови името на президента върху фасадата ѝ, предаде АФП.

Републиканският президент през декември добави името си към това на своя далечен предшественик от Демократическата партия, за да преименува залата на Център „Тръмп Кенеди". Това се случи, след като назначи свои приближени на ръководни постове в управителния съвет на институцията.

Съдът, към който се обърна опозиционната Демократическа партия, оспорваща законността на тази промяна на името, осъдена и от семейство Кенеди, разпореди тя да бъде отменена.

Управителният съвет се съобрази с разпоредбата през юни, но на 13 август отново гласува решение, предвиждащо освен всичко друго, върху фасадата да бъде поставен надпис, признаващ ролята на Доналд Тръмп за възстановяването на сградата, пише БТА.

В съдебни документи, внесени в понеделник, преди предстоящото съдебно заседание, Министерството на правосъдието посочва, че без изричното признаване на ролята на Тръмп „дарителите няма да правят вноски и центърът ще продължи да се спуска по фаталния си финансов и структурен наклон".

„Без тези усилия състоянието на центъра ще продължи да се влошава, докато накрая той се превърне в опасна и рушаща се сграда, която ще трябва да бъде съборена. Тогава ще трябва да се реши какво да се построи на това място - например амфитеатър на открито с изглед към река Потомак", се посочва още в документите, описващи в апокалиптични тонове архитектурното и финансовото състояние на институцията.

Управителният съвет, назначен от Доналд Тръмп, беше настоявал по-рано за необходимостта от ремонтни дейности, за да се спрат течовете и просмукването на вода в сградата.

На 29 май съдия Кристофър Купър разпореди на управителния съвет да премахне в срок от две седмици всяко споменаване на „президента Тръмп или на което и да е друго лице, различно от президента Кенеди" върху самата сграда, на сайта на институцията или върху регистрираните ѝ търговски марки.

Съдията също така временно отмени решението за затваряне на залата за срок от две години, като счете, че управителният съвет е нарушил „задължението си за предпазливост", като не е отчел негативните последици от него.

Купър обаче разреши да продължат предвидените ремонтни дейности в Центъра „Кенеди", за които „нуждата изглежда наложителна", и уточни, че няма да се противопостави на ново решение за затваряне, ако то бъде взето след по-задълбочена оценка на недостатъците и предимствата.

В отговор Доналд Тръмп обяви, че ще „работи с Конгреса, за да му прехвърли контрола над Центъра „Кенеди".