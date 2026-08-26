Зеленски посетил украинските войски на фронта с Михайло Драпати

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е посетил войските в район близо до пресечната точка между източния и южния фронт, където украинската армия наскоро успя да си върне територии от руските сили, предадоха Франс прес и Ройтерс.

„Днес заедно с главнокомандващия въоръжените сили Михайло Драпати сме на фронтовата линия в Олесандривски район“, написа той в социалните мрежи.

Украинските войски са успели да си върнат известна територия, главно в Днепропетровска област, посочва АФП, цитирана от БТА.

„И днес обсъдихме с командирите как да укрепим отбраната си“, добави Зеленски в Екс.

Украйна ще укрепи източния фронт в Донецк, ключов сектор за руския натиск, с две подразделения, ръководени от добре познати командири, подчерта Зеленски.

Командирът на батальона „Азов“ Денис Прокопенко и Андрий Билецки, който командва Трети армейски корпус, ще оглавят новосъздадените подразделения, каза Зеленски в Телеграм.

Ключовата зона обхваща пресечната точка между Донецка област, епицентър на боевете в Изтока, Днипропетровска област и Запорожка област.

Володимир Зеленски публикува видео, показващо го заедно с Михайло Драпатий, докато разговаря с войници, награждава ги и им благодари за службата.

Той заяви в посланието си, че е искал да ги посети, за да „изрази благодарността си към тези бойци, благодарение на които Украйна може да отбележи 35‑ата годишнина от възстановяването на своята независимост“ на 24 август 1991 г.

Като направления за бъдеща работа той посочи снабдяването с дронове, артилерия, директното финансиране на бригадите и проблемите с дезертьорството, които засягат армията.

Фронтът като цяло остана стабилен през юли, според анализ на АФП, базиращ се на данните на Института за изследване на войната. Русия все още окупира малко над 19% от Украйна, включително 7% в Крим и зоните на индустриалния басейн Донбас, които вече бяха под руски контрол или под контрола на прорускитесепаратисти преди нашествието през февруари 2022 г.

Основната част от руските териториални придобивки датира от първите седмици на конфликта, а всеки нов териториален напредък се постига с цената на множество човешки жертви.