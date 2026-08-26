Как Путин готви война в Европа

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След изненадващата визита на шефа на ЦРУ, Кремъл даде ясно да се разбере, че все още не търсят мир със Запада

Потенциалните сценарии са плашещи - от масова кибератака до окупиране на територия от въоръжени групи и нахлуване по източния фланг на НАТО

Путин се нуждае от победа, а тя не се случва в Украйна", прогнозира руският опозиционер Гари Каспаров

Страховете, че руският президент Владимир Путин ще атакува Европа продължават да нарастват, а изненадващото посещение на шефа на ЦРУ Джон Ратклиф само ги засили.

Ратклиф кацна изненадващо край Москва във вторник на борда на американския военен самолет Boeing C-17A Globemaster III. Първоначално се появи информация единствено за кацането на самолета, като руснаците отрекоха да знаят защо той е там.

Впоследствие стана ясно, че на борда е бил именно шефът на ЦРУ, който е летял първо от от американския град Кемп Спрингс, където се намира военновъздушната база „Андрюс" - базата на президентския самолет на САЩ „Еър Форс Уан". Ратклиф е кацнал в Латвия, а оттам - в Москва.

Според информация на "Дейли мейл" шефът на ЦРУ е дошъл с предупреждение в Кремъл - да не ескалира войната в Украйна, използвайки ядрено оръжие и да не напада западните съюзници на Киев.

"Просто не го правете", бил съветът на Ратклиф, след като американското разузнаване имало данни, че Русия обмисля такива атаки, след като кампанията в Украйна отново е в застой.

След изненадващата визита Кремъл даде ясно да се разбере, че все още не търсят мир със Запада. Оттам се похвалиха, че "Украйна определено губи войната", а още е рано да се каже дали дълбоката криза в отношенията между САЩ и Русия може да бъде преодоляна.

Събитията се разиграват в един особено напрегнат момент за НАТО, като през последните месеци руски дронове многократно тестват отбраната на държавите по източната граница на Алианса.

Този месец в Германия имаше серия от инциденти с дронове - летището в Лайпциг - важна логистична база на НАТО, временно спря полетите заради дрон с боеприпаси, открит до украински самолет на летището.

По-късно товарен самолет се сблъска с малък неидентифициран обект, а на следващия ден над ключова военна база в Западна Германия бяха забелязани дронове.

Оценките на западните разузнавателни служби стават все по-мрачни, като американски официални лица изразяват опасения, че Москва може да се опита да завземе територия на НАТО в рамките на няколко седмици.

Потенциалните сценарии са плашещи - от масова кибератака до окупиране на територия от въоръжени групи и нахлуване по източния фланг на НАТО.

Москва вече е обвинявана, че води сенчеста война в Европа чрез саботажи, кибератаки, дронове, дезинформация и заплахи - тактики, разработени да създават смут без реално да има военна намеса.

Ръководителката на британските разузнавателни служби Ан Кийст-Бътлър предупреди, че Обединеното кралство и неговите съюзници в момента се намират в „пространство между мира и войната", като руската дейност се простира „от морското дъно до киберпространството".

Експерти по сигурността предупредиха британския премиер Анди Бърнам да бъде готов за „пряк отговор" от страна на Путин след декларацията му за „непоколебимата" подкрепа на Великобритания за силите на Володимир Зеленски.

Бившият заместник-министър на външните работи на Русия Андрей Федоров заяви, че не може да „изключи на 100 процента" възможността за „полувоенни" действия срещу Великобритания след посещението на Бърнам в Киев в понеделник.

Руските дронове вече тестват европейското въздушно пространство и отбранителните системи, представлявайки сериозна заплаха за сигурността на континента.

През последните седмици западни изтребители летяха многократно, за да свалят дронове. А инцидентите, при които изтребители са били вдигани в отговор на руски нахлувания, са се удвоили в сравнение с миналата година.

Руският опозиционер Гари Каспаров предупреди, че Путин може да тества НАТО, като първо атакува балтийските страни - Естония, Латвия, Литва и Полша.

"Мисля, че шансовете за това нарастват. Путин се нуждае от победа, а тя не се случва в Украйна", прогнозира Каспаров.

Според западни разузнавателни източници през последните седмици Русия също така е започнала нова вълна от атаки, насочени срещу европейски производители на отбранителна техника, като използва местни престъпници за извършване на саботажи.

Официални представители смятат, че атаките са били внимателно планирани така, че да не се стигне до задействане на член 5 – клаузата за взаимна отбрана на НАТО.

Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение в умишлен палеж на завод за безпилотни летателни апарати в Естония, а през този месец бяха регистрирани експлозии в големи оръжейни заводи в Италия и България.

По-рано тази година четирима души бяха задържани след пожар в чешки завод за дронове, произвеждани за Украйна.

Междувременно източници от разузнавателните служби също посочват, че вече не може да се изключва възможността Русия да премине от тайни операции към пряка военна конфронтация с НАТО – нещо, което се считаше за малко вероятно, докато Русия воюваше в Украйна.

Една от теориите е, че Русия би могла да се опита да завземе град или регион в Полша или в една от трите балтийски държави.

И трите държави в миналото са били част от Руската империя и в тях има етнически руски малцинства, които Москва използва в своята пропаганда.

Те също така се намират между Русия и руския ексклав Калининград, където е базиран руският Балтийски флот.

Атлантическият съвет описва балтийските държави като приоритетна цел за руската дезинформация и подривна дейност, както и за потенциална пряка агресия.

Финландия и Швеция също са считани за потенциални руски мишени, след като и двете страни се присъединиха към НАТО след началото на войната в Украйна.

Въпреки това руска атака срещу Алианса все още се счита за голям риск за Русия, тъй като НАТО все още разполага с доста по-голям военен ресурс - повече от три милиона действащи военнослужещи, хиляди самолети и над 1 000 военни кораба.

Ето защо представители на разузнавателните служби твърдят, че най-непосредствената заплаха вероятно ще идва от експлозии, вандализъм, пожари и тайни операции, провеждани от територията на Европа.

Според Атлантическия съвет, откакто през 2022 г. започна пълномащабната руска инвазия в Украйна, западни официални лица са свързали Москва с 191 акта на саботаж, умишлен палеж и дестабилизация в цяла Европа.

Доклад на „Файненшъл Таймс", цитиран от Атлантическия съвет, установи, че тийнейджъри от цяла Европа са били вербувани чрез приложения за съобщения като „Телеграм", за да извършват саботажи, понякога срещу сравнително малки суми.

Само през последната година тийнейджъри от Полша, Нидерландия и Обединеното кралство са били арестувани, след като са били вербувани от руски хакери да шпионират и да извършват вандалски актове.

А Германия в момента разследва предполагаем склад с оръжия на руските разузнавателни служби, открит в гора близо до Берлин.

В цяла Европа предполагаеми палежи, свързани с Русия, са засегнали и търговски, и стратегически обекти, включително магазин на „Икеа" във Вилнюс и търговски център във Варшава.

Във Великобритания през март 2024 г. беше подпален фабрично-складов комплекс, принадлежащ на украински бизнесмен.

Британската полиция заяви, че водачът на групата е бил вербуван онлайн и ръководен от лица, свързани с руската наемническа група „Вагнер".

Руските киберподразделения атакуват критични системи, включително електроцентрали, поне от средата на 2010 г. насам.

В деня, в който Русия започна мащабната си инвазия в Украйна през 2022 г., кибератака срещу системата за сателитен интернет „Viasat" предизвика прекъсвания на връзката в Централна и Източна Европа. По-късно ЕС, САЩ и Обединеното кралство осъдиха атаката като руска.

Скандинавските и балтийските държави съобщават за засилено заглушаване и фалшифициране на GPS сигнала от 2022 г. насам, което засяга граждански самолети, кораби и дронове.

Част от най-уязвимата инфраструктура на Европа не се намира на сушата, а на стотици метри под морското дъно. Въпреки това унищожаването на участъци от газопроводите „Северен поток" 1 и 2 през септември 2022 г. разкри уязвимостта на европейската инфраструктура на морското дъно спрямо саботаж от страна на Русия.

Все още не е ясно кои са извършителите, но оттогава насам през октомври 2023 г. газопроводът „Балтикконектор" между Финландия и Естония беше пробит едновременно с кабел за пренос на данни, а през ноември и декември 2024 г. в региона бяха прекъснати два оптични интернет кабела и два електропровода.

Кампанията на Русия за оказване на натиск върху Европа се простира и до границите на континента, където тя все по-често използва миграцията като оръжие.

През последните месеци хиляди мигранти бяха изпратени през източната граница на Полша с Беларус – съюзник на Русия.

През 2025 г. бяха открити четири тунела под границата между двете държави – а 180 мигранти, предимно от Пакистан и Афганистан, бяха арестувани, когато излязоха от тях.

Твърди се, че Беларус е използвала специалисти от Близкия изток за проектирането на тунелите, като полските власти твърдят, че тези хора са притежавали „високо ниво на експертиза".

Въпреки че е трудно да се докаже кои групи са участвали, се смята, че в това биха могли да са замесени „Ислямска държава", „Хамас", „Хизбула" и кюрдски бойци.