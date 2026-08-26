Тръмп: Ратклиф не е предупреждавал Путин за нищо, посещението му бе "полурутинно"

Не мисля, че Моджтаба Хаменей е мъртъв, заяви американският президент

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза в телевизионно интервю, че "може да излезе нещо" от визитата на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Русия. Американският държавен глава направи това изявление в интервю за "Програмата на Глен Бек" ("Glenn Beck Program") по телевизия "Блейз" (TheBlaze).

Радиоводещият попита Тръмп относно спекулациите, че Ратклиф е бил на посещение в Москва, за да обсъди санкциите срещу Иран или да предупреди Путин.

„Нито едно от изброените. Той беше там, по-скоро заради някаква полурутинна работа, не ми се иска да разочаровам хората", отговори му президентът на САЩ.

Тръмп настоя, че изненадващото пътуване на директора на ЦРУ Джон Ратклиф до Москва не е имало за цел да предупреди президента Владимир Путин да не "изпитва решимостта на НАТО" или "да не напада Англия".

Президентът намекна, че Ратклиф е обсъждал усилията за прекратяване на конфликта между Русия и Украйна.

„Бихме искали войната с Украйна да приключи. Това е война, която никога не би трябвало да започва. Ако бях президент, нямаше да има война с Украйна и нямаше да дойдат 25 милиона души в страната ни, както се случи. Просто си влязоха, сякаш сме някакви глупаци. Беше толкова тъжно", продължи Тръмп, цитиран от New York Post.

„Джон Ратклиф е фантастичен човек. Той е шеф на ЦРУ и не заема този пост заради нещата, които споменахте. Сега може да излезе нещо от това, знаете ли. Работим много усилено, за да сложим край на тази война и честно казано, и двамата искат тя да приключи в този момент", посочи президентът на САЩ.

Телевизия Си Би Ес обяви, че директорът на ЦРУ е на тайно посещение в руската столица.

Тръмп посочи още, че не смята, че върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей е мъртъв.

"Не мисля, че е мъртъв. Той беше много тежко ранен", каза още Тръмп пред Глен Бек.

Моджтаба Хаменей - син и наследник на покойния ирански върховен лидер Али Хаменей, пое поста след смъртта на баща си, който беше убит в първия ден от войната, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран.

Според властите в Иран Моджтаба Хаменей е бил ранен по време на офанзивата, при която загинаха и редица други високопоставени представители на иранското ръководство. От назначаването си той не е имал публични изяви, а позициите му се разпространяват единствено чрез официални съобщения.

Във вторник с американски военен самолет шефът на ЦРУ Джон Ратклиф изненадващо кацна в Москва. До последно Русия явно не искаше да разкрива подробности за своя гост.

Първоначалната информация за самолета дойде от сайта на Flightradar24. Според официалните данни машината излетяла от латвийската столица Рига директно към "Внуково", където кацнала в 10 ч местно време. А до балтийската страна Ратклиф дошъл от Кемп Спрингс - града, до който се намира военновъздушната база "Андрюс", позната още като дома на президентския "Еър Форс 1".

Посещението на Ратклиф е първото такова на официален представител на САЩ от Европа до Русия от януари т.г. - тогава емисарят и зетят на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър отидоха до Москва, за да водят мирни преговори за Украйна. Това е и първото пътуване на Ратклиф като директор на ЦРУ до Русия, въпреки че той е поддържал контакт с руски колеги от разузнаването.

Последният път, когато директор на ЦРУ посети Москва, беше през 2021 г. Тогава шефът на агенцията Уилям Бърнс се срещна с висши руски длъжностни лица и разговаря директно с президента Владимир Путин, за да го предупреди да не напада Украйна.

Посещението на Ратклиф идва в момент, когато мирните преговори с Киев и посредничеството от страна на САЩ остават до голяма степен в застой, като позициите на страните по основните въпроси все още са далеч една от друга.

Ратклиф встъпи в длъжност като директор на ЦРУ на 23 януари 2025 г. Преди това от май 2020 г. до януари 2021 г. той беше директор на Националното разузнаване на САЩ, като впоследствие става първият човек, ръководил и двете агенции. Ратклиф е носител на медал за национална сигурност и медал на военното министерство за изключителна обществена служба.

Според американски медии директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ е разговарял в Москва с представители на руските власти за войните в Украйна и с Иран.

"Файненшъл таймс" и "Аксиос" писаха, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Украйна да не нанася удари в определени райони в Русия - по Москва, Санкт Петербург и северни райони, за да не изложи на опасност самолета на Ратклиф.

"Уолстрийт джърнъл" цитира експерти, че една от целите на посещението е била да бъде проверена готовността на Русия за преговори, предвид факта, че дипломатическите усилия на САЩ засега не дават резултат. Друга възможна тема е сътрудничеството между Москва и Техеран и по-конкретно евентуалното предаване на разузнавателна информация, довело до ирански удари по американски военни обекти в Близкия изток.

Според наблюдатели посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е белег, че тайните преговори са достигнали своята кулминация по тема, толкова важна и деликатна, че се е наложило изпращането на специален пратеник с широки правомощия, пише руското издание business-gazeta.

Единствената конкретна информация засега идва от Bloomberg. Според медията директорът на ЦРУ е пристигнал в Русия, за да обсъди „поетапна деескалация" на конфликта в Украйна. Според информацията Ратклиф е обсъдил в Москва взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и пристанищата на Украйна и Русия, прекратяване на огъня в Сумска и Харковска област като стъпки към обща деескалация, както и перспективите за прекратяване на войната. Източници твърдят, че става дума за важна операция, подготвяна известно време при строга секретност, а резултатите от нея могат да имат съществено значение за по-нататъшното развитие на събитията.

Според „Уолстрийт Джърнъл" американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

На този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Анализатори предполагат, че Ратклиф може да се е срещнал с руския президент Владимир Путин, за да му предаде предупреждение от американска страна, че подобни действия ще имат тежки оследствия.

Според последните данни на платформата за полети Flightradar вечерта Boeing C-17 Globemaster III е напуснал Москва.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред репортери в Москва днес, че не е имало среща на Ратклиф с Путин, но руският държавен глава е бил информиран за разговорите.