95 станаха загиналите при потопа в Непал, страната поиска помощ от Индия и Китай (Видео, снимки)

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Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след огромното наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии, предаде Асошиейтед прес. СНИМКА: Ройтерс

По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.

Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции. СНИМКА: Ройтерс

В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.

Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за индуистите.

Сред изчезналите са и южнокорейски граждани, работещи по изграждането на хидроенергиен обект в Непал.

Министерството на външните работи на Малайзия съобщи, че посолството на страната в Катманду е получило информация от туристически агенции, че са загубили контакт с 11 малайзийци, за които се смята, че се намират в тежко засегнатия от наводненията окръг Расува.

Междувременно китайските власти провеждат мащабни издирвателни и спасителни операции в пограничния район Гиронг в Тибет, съобщи държавната телевизия „Си Си Ти Ви“ .

Засега няма данни за броя на загиналите или ранените в Китай. Китайският президент Си Цзинпин нареди да бъдат засилени усилията за издирване на изчезналите след свлачището и призова за евакуация на хората, застрашени от бедствието от китайската страна на границата.

Индийският премиер Нарендра Моди разговаря с непалския премиер Балендра Шах и предложи помощ. „Индия е готова да предостави на Непал всякаква необходима хуманитарна помощ“, заяви Моди.

Експерти по климата смятат, че най-вероятната причина за наводнението е лавина от ледник. Според специалисти от базирания в Катманду Международен център за интегрирано планинско развитие река Ленде Кхола, приток на Бхотекоши, днес е достигнала най-високото си ниво на водата.

Според експерта по намаляване на риска от бедствия Сасвата Санял наводнението е било предизвикано от ледено-скална лавина от ледник в Непал, която е блокирала реката, а след това е предизвикала внезапен прилив на вода надолу по течението. Сателитни снимки преди и след наводнението СНИМКА: Ройтерс

Същите райони бяха засегнати от подобни внезапни наводнения и през август миналата година, когато ледниково езеро в съседен Тибет преля заради високите температури. Тогава загинаха девет души, а важна инфраструктура, включително мостът, свързващ Непал и Китай, беше повреден. Сателитни снимки преди и след наводнението СНИМКА: Ройтерс

Учените предупреждават, че Хималаите са особено уязвими към проливни дъждове, наводнения и свлачища, тъй като се затоплят по-бързо от останалата част на света заради причинените от човека климатични промени, пише БТА. СНИМКА: Ройтерс