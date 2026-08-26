Арестуваха шестима фенове на "Левски" с ножове в Гърция преди мача с АЕК

Шестима български граждани са били задържани в Гърция при полицейски проверки преди мача между АЕК (Атина) и „Левски" (София) тази вечер в гръцката столица Атина, съобщи гръцкото издание „Прото Тема", като се позова на данни от полицията.

Те са задържани при полицейски проверки на два автомобила на пунктове за тол такси при пътуването им към Атина за двубоя. Изданието посочва, че в единия автомобил са пътували четирима души, а в автомобила са открити два сгъваеми ножа. При проверка на още един автомобил с други двама души е открит още един нож.

Образувана е преписка за нарушаване на законодателството за оръжията и на спортното законодателство, информира изданието.

Отборът на АЕК приема „Левски" тази вечер от 22:00 часа на стадион „Олуин Арена" в квартал Неа Филаделфия в реванш от плейофите на Шампионската лига. Първата среща в София завърши 0:0. Преди двубоя гръцките власти въведоха засилени мерки за сигурност, а около 1600 привърженици на „Левски" се очаква да присъстват на стадиона, пише БТА.