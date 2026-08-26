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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23455219 www.24chasa.bg

Словакия иска забрана на социалните мрежи за деца под 16 г.

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Правителството на Словакия одобри днес законопроект относно използването на социалните мрежи от деца под 16-годишна възраст, като заяви, че по този начин ще бъде предотвратено развиването на пристрастяване, като ще бъдат намалени също така социалния натиск и радикализацията, предаде Ройтерс.

Ако законопроектът бъде гласуван в парламента, той ще наложи забрана за създаването на профили в социалните мрежи от деца и ще задължи потребителите да доказват възрастта си, става ясно от документи, публикувани на сайта на словашкото правителство.

Доклад към представения нормативен акт гласи, че "предложената законодателна инициатива отговаря на все по-нарастващата роля на онлайн технологиите и социалните мрежи при разпространението на съдържание с агресивен, екстремистки или друг зловреден характер".

Документът допълва, че решението за налагането на забраната за използване на социални мрежи от лица до 16-годишна възраст е основано на резултати от изследвания в областта на психологията и неврологията, които показват, че юношеството представлява ключов етап в развитието на идентичността, критичното мислене, регулирането на емоциите и социалните отношения.

"В този период децата и юношите са много по-податливи на съдържание, подсказано от алгоритмите, както и на социален натиск, манипулативни практики, формиране на пристрастяващо поведение, дезинформация, радикализиращи послания и други форми на вредно съдържание", се изтъква в документа, цитиран от БТА. 

Законопроектът предлага да се въведе изискване за доказване на възрастта на потребителя при създаването на профил в социална мрежа без доставчиците на интернет услуги да получават достъп до други лични данни. Критериите за проверка ще съответстват на правилата на ЕС за цифровите услуги.

Все повече европейски страни обявиха, че ще приемат мерки да бъде проверявана възрастта на потребителите в социалните мрежи, докато други ще изискват съгласието на родителите.

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