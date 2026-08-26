Външно към българите в Невада: Избягвайте пътувания в районите, засегнати от пожар

Министерството на външните работи (МВнР) препоръчва на българските граждани, намиращи се в района на Рино и окръг Уошо, щата Невада, да избягват пътувания към засегнатите от пожар райони, освен при крайна необходимост, и да следят актуалните указания на местните власти и незабавно да изпълняват издадените заповеди за евакуация, се посочва в съобщение от Ситуационния център на страницата на външното ни ведомството.

Вследствие на възникналия мащабен горски пожар Hawk Fire в района на град Рино в щата Невада, от страна на местните власти е обявено извънредно положение в окръг Washoe, като зоната с непосредствена заповед за евакуация (GO NOW) обхващаща приблизително 42 000 жители и достига до района на University of Nevada. Допълнителни около 45 000 души се намират в прилежаща зона, за която е издадено предупреждение за евакуация. Очакваните променливи и усилващи се ветрове могат допълнително да ускорят и променят посоката на разпространение на пожара. Местните власти призовават гражданите в засегнатите райони да напуснат своевременно и да следват стриктно указанията за евакуация. В резултат на пожара са регистрирани и сериозни прекъсвания на електроснабдяването, посочиха още от МВнР.

Открит е временен център за настаняване на евакуирани в Reno-Sparks Convention Center. Гражданите следва да бъдат подготвени за възможни допълнителни ограничения на движението, прекъсвания на електроснабдяването и промени в определените евакуационни зони, отбелязаха от ведомството.

За съдействие българските граждани могат да се обръщат към Генералното консулство на Република България в Лос Анджелис на телефонен номера: +1 310 478 6700 и дежурен телефон в извънработно време: +1 310 437 3606. Сигнали може да се подават и на имейл адрес: [email protected].

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.

Препоръчва се на българските граждани при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката „Пътувам за…” или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“. Това ще улесни съществено оказването на бързо и адекватно консулско съдействие от страна на дипломатическите представителства, при възникване на спешна необходимост, посочиха от МВнР.

Властите в американския щат Невада разпоредиха в понеделник евакуацията на десетки хиляди граждани заради бързо разпространяващия се горски пожар.