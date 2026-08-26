Фойерверки от кметството раниха най-малко 50 души по време на фестивал в Испания

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Фойерверки раниха десетки по време на традиционен фестивал в Северна Испания. За ранените е създадена импровизирана „малка полева болница" за лечение на ранени, съобщава theolivepress.

Най-малко 47 души са ранени, след като фойерверки случайно избухнаха в тълпата на фестивала.

Други трима мъже, на 54, 53 и 41 години, бяха откарани в болница с тежки изгаряния по ръцете и краката след инцидента в Ноайн, южно от Памплона в Навара, около 12:00 часа в сряда.

Останалите 44 са били лекувани на място за болки в ушите, леки изгаряния и други неживотозастрашаващи наранявания, според съобщения в испанските медии.

Това се случи, когато стотици хора се събраха на площад „Плаза де лос Фуерос", за да гледат официалното начало на годишните фестивали на града „Фиестас де Ноаин".

„Беше страшно, наистина страшно. Първата ракета избухна нормално, но втората излезе извън контрол. Трябваше да създадем малка полева болница, за да лекуваме всички ранени", каза Микел Наваро, кметът на Ноаин пред испанския телевизионен оператор Cope:

Наваро обясни, че фойерверките са били изстрелвани от балкона на кметството, който гледа към Пласа де лос Фуерос.

Според разказа на кмета, една от ракетите случайно е запалила част от останалия склад, като фойерверките бързо са се разлетяли в множество посоки.

Видеото показва ужасени купонджии, бягащи, докато дим се издига от балкона на кметството и площада, като полицията и медиците бързо се втурват на място след това.

Местните и регионалните власти засипват службите за спешна помощ с похвали, като Наваро посочва местните пожарникари и Червения кръст.

Изстрелването на фойерверките, известни като чупиназо, беше първото от поредица събития, планирани да се проведат в Ноайн между 26 и 30 август.

Фестивалът, датиращ от близо 120 години, се провежда всяка година в чест на Сан Мигел, покровителя на града.

Празненствата ще продължат пет дни, като тазгодишната програма включва маршируващи оркестри, сергии за храна, концерти, спортни състезания и детски занимания.