Меган с провокативно съобщение още преди завръщането си в Англия (Обзор)

Хари, тя и децата им кацнаха в Бирмингам с частен самолет, където ще водят провинциален живот

Принц Хари и съпругата му Меган се върнаха във Великобритания тайно, след като преди шест години шумно напуснаха британското кралско семейство и емигрираха в САЩ. Те кацнаха в сряда с двете си деца Арчи и Лилибет на летището в английския град Бирмингам, тъй като се очаква да се установят в частен имот в района.

Според “Дейли мейл” семейството е използвало частен самолет, за да транспортира любими вещи и двете си кучета. Кокошките, които отглеждаха в имението си в Калифорния за близо 15 млн. долара, обаче са останали там. Някои американски медии специално проявиха интерес към съдбата на пернатите, тъй като се очертава Хари и Меган да водят уединен, селски начин на живот в английската провинция.

С тях бе свързано и съобщение, което херцогинята на Съсекс пусна в социалните мрежи, преди да отлети за Великобритания. Тя публикува снимка на домашна покривка, на която пише: “Хората, които се грижат за кокошки, са крехки като пилешко филе”.

Меган е обвинявана в Англия за повечето проблеми, които Хари създаде на британското кралско семейство. Затова и всяко нейно съобщение се гледа под лупа, откакто се разбра, че планират връщане във Великобритания.

А и кокошето послание бе първото след тази изненадваща новина. То бе последвано от информация за пускане на пазара на ново масло с ябълки от серията за здравословно хранене, която Меган развива в САЩ, което подхрани спекулациите, че тя ще се е опита да я превърне в глобална марка покрай живота си в Англия.

Още повече че съобщенията за нейно връщане към актьорската професия стават все по-противоречиви. Първо се твърдеше, че е получила роля в сериала “Джентълменът” на “Нетфликс”, който се снима в Англия, но след това тръгнаха слухове, че е отстранена от проекта заради негативната реакция около завръщането ѝ в страната. Нито Меган, нито Хари обаче до момента са коментирали публично с какво смятат да се занимават в Обединеното кралство. Сигурно е обаче, че няма да изпълняват кралски задачи, както правеха преди бягството си в Америка.

Според близки до тях двамата са си дали удължен пробен период да опитат отново да живеят в Англия, като той може да продължи месеци или пък години, ако се чувстват добре. Децата им обаче са записани в английско училище, което ще започнат да посещават от следващата седмица.