Няма информация за пострадали или изчезнали българи при наводненията в Непал

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Към момента в посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения в Непал. Това съобщиха от Министерството на външните работи в отговор на запитване от БТА.

Дипломатическото ни представителството в Делхи следи ситуацията в координация с местните власти и мисиите на държавите членки на Европейския съюз в региона. Посолството ни има готовност да окаже необходимото съдействие при необходимост, посочиха от министерството.

Най-малко 95 души загинаха, а стотици туристи, работници и други хора са в неизвестност след огромното наводнение в Непал, което причини мащабни щети на населени места и инфраструктура в страната, съобщиха местни медии, предаде Асошиейтед прес.

По данни на властите 384 туристи са обявени за изчезнали, като сред тях 341 са чужденци, включително граждани на Индия, САЩ, Великобритания и Малайзия.

Река Бхотекоши е излязла от коритото си около 9:00 ч. местно време (5:00 сутринта българско време), като е разрушила няколко населени места, пътища и хидроенергийни обекти. Непалските власти са поискали помощ от Индия и Китай за спасителните операции.

Премиерът на Непал Балендра Шах призова народа на хималайската държава да остане единен след опустошителното наводнение, което взе днес най-малко 95 жертви, предаде Франс прес.

"Болката и загубите, които сте претърпели, не са малки. Искам обаче да ви уверя, че не сте сами в този труден момент: държавата е до вас с всичките си средства и ресурси", увери Шах изявление, публикувано в социалните мрежи.

"Моля ви да бъдете търпеливи. Правителството поема цялата отговорност за вашето спасяване, лечение, храна и подслон. Пред лицето на подобно бедствие всички трябва да останем единни", допълни той.

В един от най-тежко засегнатите райони – окръг Нувакот – десетки многоетажни сгради, камиони и микробуси са затрупани с огромни количества кал. Властите предупредиха жителите на няколко окръга да стоят далеч от бреговете на реките Бхотекоши, Тришули и Нараяни.

Повечето от изчезналите туристи вероятно са индийци и представители на индийската диаспора, пътували на поклонение до планината Кайлаш в Тибетския автономен район на Китай, която е свещено място за хиндуистите.