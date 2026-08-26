Визитата на шефа на ЦРУ в Москва: (Полу)рутинна от която може да излезе нещо (Обзор)

Така я определи президентът на САЩ Доналд Тръмп

Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е бил в Москва, за да се осъществят контакти между разузнавателните служби на Русия и САЩ. Това твърди говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред американското издание “Вашингтон пост”. По думите му американецът не се е срещал с президента Владимир Путин. Песков обаче не пожела да разкрие повече детайли.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи визитата като полурутинна: “Може да излезе нещо от това. Работим много усилено, за да сложим край на тази война”.

Републиканецът отхвърли спекулациите, че визитата е била заради потенциални руски заплахи срещу НАТО или дискусии за иранските санкции.

Тя е първото известно посещение на Ратклиф в Русия. Знае се, че той поддържа комуникация със своя руски колега Сергей Наришкин - шеф на Службата за външно разузнаване на Русия. По-рано Наришкин изрази готовност за среща с Ратклиф.

Американски представител потвърди, че шефът на ЦРУ се е срещал с високопоставени представители на Русия, докато е бил в Москва. Според друг източник Киев е бил предупреден за срещата, но без уточнението, че в нея ще участва Ратклиф.

Джон Ратклиф Снимка: Х/ @bestrategic2

Очаква се САЩ да уведомят Украйна за какво точно са били разговорите в Кремъл. Не е ясно дали Ратклиф ще пътува до Киев, за да направи това лично. Украински представител разкри, че САЩ са поискали от Украйна да прекрати атаките си по Москва и Санкт Петербург, докато техният представител е в Русия.

Визитата идва в момент, когато Вашингтон и Москва поддържат активни двустранни контакти под ръководството на президента Тръмп. В началото на своя мандат той обеща да договори края на войната.

В Лондон пък се появиха опасения за предстояща руска атака. Експерти по сигурността са предупредили новия премиер Анди Бърнам да бъде подготвен за директен отговор от Путин заради подкрепата на кралството към Украйна, пише “Дейли мейл”.