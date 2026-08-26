С орден Зеленски убеждава Мъск да му даде повече достъп до “Старлинк” (Обзор)

Бившият ни външен министър Надежда Нейнски също е удостоена с отличие

В опит да убеди технологичния магнат Илон Мъск да даде достъп на украинската армия да ползва системата от сателити “Старлинк” от руска територия президентът Володимир Зеленски му връчи най-високото държавно отличие за чужденци.

Орденът “Свобода” се връчва за специални заслуги към Украйна. В президентския указ от сряда, с който Зеленски награждава най-богатия човек на света, пише, че той е спомогнал за защитата на живота и свободата и развитието на отношенията между Украйна и САЩ.

Сателитната интернет услуга “Старлинк” на Мъск помага на украинските сили да поддържат комуникациите си и да координират операциите си от началото на руската инвазия през 2022 г.

Ако Мъск позволи на Киев да използва сателитите му от руска територия, това ще помогне за нанасянето на по-точни и координирани удари срещу силите на Кремъл. Засега обаче техмагнатът отказва.

“Мъск заяви, че това би било ескалация. Но той може да промени мнението си, когато види повече аргументи”, заяви Зеленски.

Президентът на Украйна е наградил с орден и бившия ни външен министър Надежда Нейнски. Тя е единствената българка сред отличени лидери от различни държави, сред които е и германският канцлер Фридрих Мерц. Нейнски е удостоена с ордена “княгиня Олга” III степен.

“Приемам това отличие с огромна благодарност и дълбоко вълнение. Битката на Украйна за свобода и независимост е много повече от битка за самата Украйна. Това е битка за сигурността на цяла Европа, за правото на народите сами да определят своето бъдеще и за ценностите, върху които е изграден свободният свят. Европейската сигурност започва там, където се отстоява свободата на Украйна - и тя е неразривно свързана със сигурността и бъдещето на България. Затова вярвам, че подкрепата за Украйна не е просто въпрос на солидарност, а на историческа отговорност и защита на самата свобода”, коментира Нейнски пред “24 часа”.

