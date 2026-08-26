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Крал Чарлз и Камила заминават за Карибите след завръщането на Хари и Меган

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Крал Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

Британският крал Чарлз III и съпругата му Камила тръгват на карибска обиколка, обяви Бъкингамският дворец. Това става на фона на завръщането на принц Хари и половинката му Меган във Великобритания, което е най-обсъжданато събитие на острова. 

 Чарлз и Камила ще направят едноседмична обиколка на държави в Карибския басейн тази есен, като ще посетят Антигуа и Барбуда, Бахамските острови и Гвиана, съобщи днес Бъкингамският дворец, цитиран от Ройтерс и БТА.

Основната причина за пътуването е монархическата двойка да присъства на Срещата на правителствените ръководители на страните от Общността на нациите, която ще се състои в Сейнт Джонс, в Антигуа и Барбуда, от 1 до 4 ноември 2026 г.

Чарлз, който е крал и на Антигуа и Барбуда, оглавява също така и Общността нациите, в която влизат над 50 държави, преди част от Британската империя, отбелязва Ройтерс.

Преди срещата на Общността на нациите монархът ще посети Бахамските острови - друг британски островен доминион. Крал Чарлз Трети ще има и държавно посещение в Гвиана, в Южна Америка.

Крал Чарлз Трети СНИМКА: Х/@JeremyCordite

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