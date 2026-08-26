Зеленски благодари на Илияна Йотова: Ценим високо приятелството на България

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"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България", това написа в социалната мрежа "Екс" украинският президент Володимир Зеленски.

Думите му са по повод поздравителния адрес на президентката Илияна Йотова, изпратен до Зеленски за Деня на независимостта на Украйна.

"Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", пише Зеленски.

Той публикува и поздравлението на държавния глава на България по случай 24 август. Поздравителният адрес е изпратен на български език, а украинският президент е публикувал преведения на украински вариант.