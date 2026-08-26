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Пожарната в Истанбул спаси бедстващо делфинче, попаднало в сладководна река

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Делфин Снимка: pixabay

Спасителен екип на Пожарната служба в Истанбул спаси малко делфинче, навлязло навътре в коритото на река Алибей в района Еюпсултан, предадоха турските медии.

По данни на агенция Анка, сигналът за бедстващото морско бозайниче е подаден от граждани, забелязали заблуденото делфинче. На място незабавно е изпратен специален отряд от петима души към Екипа за подводно търсене и спасяване (SAK) на истанбулската пожарна служба.

Според информация на турската агенция ИХА, малкото делфинче се е объркало и е навлязло в река Алибей, която се влива откъм района Еминньоню край залива Златния рог.

Спасителната операция е продължила около 40 минути. Пожарникарите са приложили специализиран и прецизен подход за аквакултурно спасяване, за да предотвратят подлагането на животното на физиологичен стрес и да гарантират опазването на неговите биологични показатели.

След като е било безопасно извадено от речната вода, малкото делфинче е транспортирано до бреговата линия и бе върнато в естественото си местообитание във водите на Босфора, съобщи БТА.

Делфин Снимка: pixabay

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