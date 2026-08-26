Двама работници на летището във Франкфурт са починали от малария заради комари в самолети

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Двама работници на летището във Франкфурт са починали от малария заради комари, пренесени в самолети.

Първият работник е починал в началото на юли, а вторият - през август, съобщи здравната служба на Франкфурт, като допълни, че причината за болестта е била установена едва след като пациентите са починали.

Ведомството уточни, че общо шестима работници са били заразени с малария тропика, най-опасната форма на болестта, по време на работа на летището.

Останалите четирима заразени се възстановяват добре и са получили необходимото лечение.

Националният институт за обществено здраве "Роберт Кох" първоначално съобщи за четири случая на заразяване с малария сред работниците на летището.

"Лицата са се разболели между 4 и 6 юли тази година. Предполага се, че заразата е била предадена от заразен комар от род анофелеси (Anopheles), пренесен на самолет", посочва институтът в епидемиологичния си бюлетин, цитиран от БТА.

"Фрапорт" посочи, че на летището са били заложени капани, с които комарите вече са хванати и се изследват в лаборатория.

"Няма вероятност болестта да се е предала от човек на човек. Рискът за жителите на Франкфурт е нищожен", увери директорът на здравната служба в града Петер Тинеман.

Маларията е животозастрашаваща болест и се предава от комари, предупреждава германското Министерство на външните работи.

"Особено при рискови групи заболяването може да доведе до кома и смърт. Защитата от ухапвания от комари и приемането на профилактични лекарства могат да предотвратят болестта", каза министерството.