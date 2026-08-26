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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23456951 www.24chasa.bg

Откриха 58 мигранти, заключени в камион в Париж

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Мигранти. Снимка: Архив

58 нелегални мигранти бяха открити, заключени в камион в Париж.

Те са открити в камион без шофьор, който е бил паркиран в покрайнините на френската столица, съобщи ДПА, като се позова на изявление днес на прокуратурата.

Оттам не дадоха информация за здравословното състояние на откритите мигранти. На този етап следователите се опитват да установят дали те не са докарани на определено място от организирана мрежа за трафик на хора.

Парижката прокуратура е дала ход на разследване по подозрение в улесняване от страна на престъпна група на нелегално влизане и на нелегално превозване и пребиваване на чуждестранни граждани във Франция.

Според информации във френски медии сред мигрантите, открити в камиона, е имало жени и деца. Задържани са 26 души, които не са имали валидни разрешения за пребиваване във Франция, съобщава БТА.

Мигранти. Снимка: Архив

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